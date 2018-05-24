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娛樂

孫安佐遣返回台「重要關鍵」　邱彰：他在法律上成年了嗎

娛樂中心／綜合報導2018/05/24 18:00
▲律師邱彰（右）談論孫安佐一案。（圖／翻攝自臉書 , 2018.04.12）
▲律師邱彰（右）談論孫安佐一案。（圖／翻攝自臉書 , 2018.04.12）

孫鵬、狄鶯18愛子孫安佐因涉及恐攻，在3月26日被美方逮捕，如今時隔2個月，孫鵬夫婦赴美救子已經56天，眼看3個月簽證就要到期，兩人必須先離境、再入境，才能繼續幫孫安佐脫困。如今擁有在美執業執照律師邱彰，則提出「孫安佐在法律上成年了嗎？」表示這點對孫安佐來非常重要。

邱彰先是問說：「孫安佐在法律上成年了嗎？」表示許多人都會以為18歲就是成年人，但美國對於「成年」的定義不盡相同，像是在賓州17歲就能自行退學，但是要滿21歲才能提起訴訟，「如果孫安佐的律師成功的替他爭取到以未成年的身份受審，那他的審判只能由法官為之，沒有選擇陪審團審判的權利。」邱彰也說，若是如此，孫安佐在成年後犯罪記錄會被註銷，不會影響再生。


▲律師邱彰對孫安佐案件，頗有見解。（圖／翻攝自臉書，2018.04.08）

邱彰全文：

孫安佐在法律上成年了嗎？

孫安佐放棄出庭被傳訊的權利，他的案子被延至六月四日開庭。

孫安佐可以放棄聽證嗎？可以的，

如果他很清楚他被起訴的罪名，

如果他有律師代表，

如果法官准許他用視訊聽證，

更重要的是，如果他的刑事犯罪審判已被轉為未成年的不良行為審判。

一般人都認為孫安佐既然年滿十八歲，就是成年人，但美國法律對於「成年」的定義玲瑯滿目。例如：

在賓州，17歲就可以自行退學，

在賓州，要滿21歲才可以買酒，

在賓州，要21歲才能提起訴訟，

根據聯邦法律，要買21歲才可以買槍及擁有槍，

在賓州，身心有障礙的，要滿21歲才能移轉自己教育的權利，等等。

如果孫安佐的律師成功的替他爭取到以未成年的身份受審，那他的審判只能由法官為之，沒有選擇陪審團審判的權利。好處是：

等他成年後，他的犯罪記錄會被註銷，不會影響他的再生。法官在量刑時，也要考慮對他最有利的方式。所以報載該案檢察官建議法官量刑時用ARD (accelerated rehabilitation disposition) 「快速改造處理」就不奇怪了。

現在只希望法官沒有異議。

關鍵字孫安佐孫鵬狄鶯邱彰恐攻
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