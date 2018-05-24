陸擬發台人身分證　陸委會籲國人想清楚

國安會前祕書長、台北論壇董事長蘇起今（24）日透露，台灣僅剩的19個邦交國，都有與中國大陸交往，陸方也考慮發給無法返鄉的台灣人「大陸身分證」，對此，陸委會提醒，民眾若在大陸設籍，將喪失台灣人民身分，希望民眾要考慮清楚。據統計，2004年至2017年，共567人因在大陸設籍，或領用大陸護照，而喪失台灣人身分。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，陸方持續對台進行統戰作為，分化兩岸正常交流，陸委會對此深感遺憾，相信在陸求學就業的民眾都了解，會珍惜在台灣民主、自由環境所乘載的經驗，陸方核發身分證的統戰拉攏策略，即使少數人選擇另一種價值，也不會影響台灣人民對這塊土地的熱愛，政府仍將致力於兩岸正常交流，維護台灣自由民主的體制，以及民眾的安全福祉。