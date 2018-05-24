陸擬發台人身分證　陸委會籲國人想清楚

國安會前祕書長、台北論壇董事長蘇起今（24）日透露，台灣僅剩的19個邦交國，都有與中國大陸交往，陸方也考慮發給無法返鄉的台灣人「大陸身分證」，對此，陸委會提醒，民眾若在大陸設籍，將喪失台灣人民身分，希望民眾要考慮清楚。據統計，2004年至2017年，共567人因在大陸設籍，或領用大陸護照，而喪失台灣人身分。
陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，陸方持續對台進行統戰作為，分化兩岸正常交流，陸委會對此深感遺憾，相信在陸求學就業的民眾都了解，會珍惜在台灣民主、自由環境所乘載的經驗，陸方核發身分證的統戰拉攏策略，即使少數人選擇另一種價值，也不會影響台灣人民對這塊土地的熱愛，政府仍將致力於兩岸正常交流，維護台灣自由民主的體制，以及民眾的安全福祉。
邱垂正提醒，根據兩岸條例第九條之一的規定，台灣民眾如果在大陸設籍，將喪失台灣人民身分，希望相關民眾要注意，維護自身權益，依造內政部統計，2004年至2017年，共有567位台灣人，因為在大陸設有戶籍，或領用大陸護照而喪失台灣人身分，個別學者的說法，陸委會不予評論。
邱垂正強調，個別學者的說法，陸委會不予評論，這兩年來政府堅持維繫兩岸和平穩定的努力，是有目共睹的，陸方不願務實面對台灣民意，忽視兩岸分治的現實，對台升高軍事威脅與外交打壓，造成兩岸敵意螺旋上升，各界一致認同，對岸裁示破壞兩岸現狀的主要癥結，台灣是多元民主社會，陸方不應預設立場，片面曲解台灣內部改革發展，如此只會拉大兩岸人民的心靈距離，讓兩岸關係漸行漸遠。