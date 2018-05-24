影音／一塊投藍凝聚民心　撲滿回娘家募得百萬

今年2月國民黨桃園市黨部發起的「一塊投藍」活動，今(24)日首次在市黨部召開記者會檢驗成果並且藉此凝聚國民黨向心力。回到娘家的1400多個藍色小撲滿，截至記者發稿為止，初步結算第一波募得的款項可能突破百萬。

市黨部主委楊敏盛說，國民黨黨產遭凍，連帶影響到地方黨部運作，為圖自救，桃園市黨部今年年初自製「投籃撲滿」向外界小額募款，以近2000個易開罐撲滿，推疊出長、寬各2公尺，高120公分的巨型黨徽，上頭還寫著「KMT桃園速動」，除了象徵接地氣外，上方的台灣地圖也以「國民黨桃園速動」為主題，希望「一塊投藍」撲滿回娘家活動，從桃園出發而在全國遍地開花。

今天在市黨部舉辦「一塊投藍撲滿回娘家」的造勢會上，楊敏盛表示，國民黨因黨產凍結，面臨前所未有的財政困境，桃園市黨部自今年2月起財務獨立，僅靠黨費、小額捐款支撐，面對年底大選十分困頓，但還是會推出最優質的候選人為民服務，希望大家給國民黨機會。

楊敏盛強調，收到來自婦女同胞及支持者積少成多銅板的撲滿，對黨而言是非常大的鼓舞及幫助，他承諾，2018年底選戰，是他一生最大挑戰，他要讓大家了解，醫生不但可以醫病還可以治國，希望小額捐款從首善之區桃園區出發，今天已有一個好的開始，未來還要再向各地區全面推動。



▲市黨部主委楊敏盛特別感謝婆婆媽媽們將平日積攢的一元五塊積沙成塔捐給國民黨。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.24）

目前已回收近2000個撲滿「回娘家」，募得款項粗估將突破百萬，陳市長參選人陳學聖、市議員蘇家明及梁為超也號召大家一起加入投藍。陳學聖說，別的政黨搞的是世代對立，國民黨要做的是世代傳承和合作。雖然所有的資源都在執政者的手上，但憑著想回娘家的心和滿滿的熱誠和鬥志，相信一定能讓桃園藍天再現！

這次國民黨桃市黨部自發性發起的「一塊投藍」撲滿，是由黨部自製2萬個，主委楊敏盛希望藉由小額募款方式自籌財政，同時找回黨員的支持。



▲楊敏盛說，希望小額捐款從桃園區出發，今天已有一個好的開始，未來還要再向各地區全面推動。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.24）