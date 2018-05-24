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中央社

巴西卡車司機罷工 影響機場飛機燃油

中央社2018/05/24 17:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西卡車司機罷工，抗議燃油價格飆漲，包括聖保羅州孔戈尼亞斯機場在內，飛機燃油補給受影響，許多機場只夠今天或明天的補給。

巴西機場管理局（Infraero）今天發布報告，由於卡車司機抗議和封鎖燃油配銷站，孔戈尼亞斯（Congonhas）、多干定州的帕馬斯（Palmas）、培南布可州的雷西夫（Recife）、阿拉戈州的馬瑟歐（Maceio）和謝吉貝州的阿拉戈斯（Aracaju）幾座機場，補給飛機的燃油只夠用到今天。

孔戈尼亞斯是巴西三大乘客最多的機場之一，尤其是連接聖保羅和里約熱內盧的空中橋樑，是巴西最繁忙的航線。

戈恩尼亞（Goiania）、的利西納（Teresina）、大平原（Campo Grande）、伊列烏斯（Ilheus）、伊瓜蘇（Foz do Iguacu）和隆德里納（Londrina）幾座機場，補給飛機的燃油也只夠用兩天。

這份報告只包括巴西機場管理局管理的機場，民營管理的機場不包括在內，如巴西利亞機場，也因機場燃油存量少的緣故，今天對補給採取限制措施。

巴西卡車司機已經連續三天在聯邦和州立公路發動罷工，部分抗議行動在提煉廠前進行，阻止油罐車離開。

巴西國家民航局（Anac）表示，在情況恢復正常之前，建議購買未來幾天機票的乘客洽詢各大航空公司。（編輯：郭中翰）1070524

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