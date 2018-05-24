登山搜救費用高 準備萬全荷包不失血

台中市消防局災害搶救科表示，若登山民眾違反自治條例，可依規定處新台幣3000元至5萬元罰鍰，且因前往特殊管制山域從事登山活動遭受登山事故，由消防局出動進行搜救者，得以書面命令支付搜救費用。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市登山活動管理自治條例上路後，民眾違規登山若發生登山事故，需支付高昂搜救費用，消防局表示，民眾登山應準備充分，避免違反規定而遭罰鍰，且應依規定投保保險才妥當。

消防局表示，曾有民眾因費用高昂而不滿，但山域事故發生時，出動警消救援都是以一組5天4人為單位，警消救援超過上班時間必須支付超勤加班費，且每人每天核發新台幣350元物資費。

消防局表示，受限山域救援人力不足，事故發生時通常會請民間搜救團體協助，每人每天必須支付2000元、揹工4000元，但救災器材耗損、車輛保養與油資不易計算未列入，且警消出動救援也面臨風險。

山域事故受傷者，若病況危急往往必須申請直升機支援，空中勤務總隊所屬UH-60黑鷹直升機飛行1小時維修費約18萬5000餘元、一次出勤油料費約8000餘元；AS-365型直升機飛行1小時維修費約15萬餘元、一次出勤油料費約4000餘元。

國防部所屬S-70C型直升機飛行1小時維修費9萬1827元、一次出勤油料費7187元；UH-1H型直升機飛行1小時維修費4萬9998元、一次出勤油料費5660元。

消防局提醒，民眾入山務必遵守相關條例，事先做好登山規劃與準備，避免因違反規定而遭罰鍰，且應依規定投保保險，才能避免支付罰鍰或昂貴的搜救費用。

依「台中市登山活動管理自治條例」規定，民眾進入管制山域應攜帶定位功能器材或可供緊急聯絡的通信設備，若到特殊管制山域，必須由具有救護證照的領隊帶領，並投保登山保險，氣象局發布海上颱風警報時，已入山者必須馬上撤離。（編輯：吳佳穎／劉政權）1070524