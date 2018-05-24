中國降汽車關稅 特斯拉奧迪BMW紛降價

報導指出，得益於中國汽車整車進口關稅降低政策，特斯拉已將降價措施傳達到門市，所有的待交車無論何時抵岸通關，都將會按照新稅率的車價交車，而少量現車也可同時適用新價格。

這項報導提到，除特斯拉外，奧迪（Audi）也發表聲明，將同步調整中國市場產品售價，具體調價訊息將在官網公布。

BMW則表示，將評估目前中國市場的建議零售價格體系，積極回應中國政府舉措。

報導引述中國財通證券研究員彭勇說法指出，經過計算，中國汽車進口關稅從25%降至15%，會使進口整車的成本降低約8%。（編輯：邱國強/林克倫）1070524