中國降汽車關稅 特斯拉奧迪BMW紛降價

（中央社台北24日電）中國官方宣布調降汽車進口關稅至15%後，外國車商紛紛宣布調降中國市場售價。美國特斯拉22日晚間宣布降價，降幅逾6%；德國奧迪也表示會同步降價，BMW則承諾將回應官方降稅舉措。
新華社報導，中國國務院關稅稅則委員會日前宣布，7月1日起將稅率原為25%、20%的汽車整車關稅一律降至15%後，上述外國車商便跟進降價。
根據報導，特斯拉（Tesla）22日晚間宣布調降2款在中國市場銷售車型的價格。其中，人民幣75萬餘元級車款降到71萬元左右，140萬餘元級車款則降到131萬元左右。以此計算，兩款車型降幅均達6%。
報導指出，得益於中國汽車整車進口關稅降低政策，特斯拉已將降價措施傳達到門市，所有的待交車無論何時抵岸通關，都將會按照新稅率的車價交車，而少量現車也可同時適用新價格。
這項報導提到，除特斯拉外，奧迪（Audi）也發表聲明，將同步調整中國市場產品售價，具體調價訊息將在官網公布。
BMW則表示，將評估目前中國市場的建議零售價格體系，積極回應中國政府舉措。
報導引述中國財通證券研究員彭勇說法指出，經過計算，中國汽車進口關稅從25%降至15%，會使進口整車的成本降低約8%。（編輯：邱國強/林克倫）1070524