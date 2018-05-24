腸胃不適又疲勞 恐是腸道菌相失衡惹禍

（中央社記者張茗喧台北24日電）許多人認為疲勞和壓力、工作有關，其實只對了一半。醫師表示，若是腸道菌相紊亂，慢性疲勞也可能找上身，最新調查顯示，約43%上班族同時飽受腸胃不適及慢性疲勞所苦。
高雄榮總胃腸肝膽科醫師許秉毅日前針對全台1068名25至49歲上班族進行調查「腸胃健康與慢性疲勞影響調查」，今天在記者會中公布調查結果。
調查顯示，多達43.3%受訪者同時出現腸胃不適及慢性疲勞症狀，而且有腸躁症的受訪者多達7成都有慢性疲勞問題，是發生率最高的族群。
至於有消化不良、胃食道逆流及便秘等問題的受訪者，慢性疲勞發生率則比無腸胃問題的者多出3成。
腸道和疲勞有什麼關係，許秉毅解釋，大腦和腸道就像是一條雙向的高速公路，藉由神經、代謝、免疫介質等傳達訊息並維持平衡，而腸道菌相則是溝通過程中的關鍵角色，一旦腸道菌相遭破壞，就可能影響大腦與腸胃道。
便秘愈嚴重，愈可能成為同時出現腸胃不適及慢性疲勞的「腸亂疲勞族」，許秉毅說，每週排便不到4次者有53.8%受訪者是腸亂疲勞族，每週排便不到1次的則有高達75%比率屬於腸亂疲勞族。
此外，工時過長、不定時吃飯的上班族也是腸亂疲勞族的危險族群，許秉毅解釋，不論是缺乏運動、壓力過大、三餐不定時或是愛吃宵夜者，都得提高警覺。
想知道腸道菌相是否亂了，台灣乳酸菌協會榮譽理事蔡英傑說，觀察糞便是最簡單的辨識方式，若糞便氣味難聞，代表壞菌比例高；若糞便難成形、黏液多則代表纖維攝取不足，導致分解纖維素的好菌不夠。
蔡英傑表示，想找回腸道好菌，最簡單的方法就是多吃蔬果，增加好菌可以利用的可容性纖維，並且適量飲用優酪乳、吃泡菜等發酵食品，也可替腸胃增添好菌。（編輯：吳佳穎／黃于）1070524