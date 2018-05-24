腸胃不適又疲勞 恐是腸道菌相失衡惹禍

（中央社記者張茗喧台北24日電）許多人認為疲勞和壓力、工作有關，其實只對了一半。醫師表示，若是腸道菌相紊亂，慢性疲勞也可能找上身，最新調查顯示，約43%上班族同時飽受腸胃不適及慢性疲勞所苦。

高雄榮總胃腸肝膽科醫師許秉毅日前針對全台1068名25至49歲上班族進行調查「腸胃健康與慢性疲勞影響調查」，今天在記者會中公布調查結果。

調查顯示，多達43.3%受訪者同時出現腸胃不適及慢性疲勞症狀，而且有腸躁症的受訪者多達7成都有慢性疲勞問題，是發生率最高的族群。

至於有消化不良、胃食道逆流及便秘等問題的受訪者，慢性疲勞發生率則比無腸胃問題的者多出3成。