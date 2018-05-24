東南亞招生殺紅眼 學者籲區隔

陳振遠表示，新南向國家各國學制、法規各有不同，例如馬來西亞的學年時間是1月到11月，有些州休週五、週六，而不是週日，招生宣傳時需特別注意。另外，想招收境外生，學校要多參與國際專業認證，有些國家的銀行，甚至以此作為發放學貸的依據。

陳振遠也提到，現在招生競爭激烈，馬來西亞的華人市場，台灣大專更是殺紅了眼，在中國大陸也是一樣，在招生場合上，甚至聽到有人問有沒有「打折」，像在賣菜一樣。他認為「世界很大」，台灣各校不要「你殺我、我殺你」，應找出區隔，以合作代替競爭，互補不足，國立大學應帶領所有大學開拓新市場，而非在一個池子內大網撈魚。

同樣受邀分享的高雄大學國際長丁一賢也說，台灣學校自己廝殺很難看，應該合作「打群架」，找出自己的強項，鎖定適合的學生招生，例如大高雄的幾所學校，就可以多合作。（編輯：張銘坤）1070524