毒槍通緝犯缺錢偷滯留木 保七警埋伏逮人

（中央社記者黃麗芸台北24日電）遭通緝的陳姓男子因缺錢花用，竟異想天開聯合黃姓友人到宜蘭縣三星鄉撿拾珍貴滯留木變賣，得手1360公斤、市價約新台幣62萬元，但遭烈日下埋伏的保七總隊當場查獲法辦。

警政署保安警察第七總隊今天發布新聞稿表示，不畏酷熱的5月天，轄下第四大隊羅東分隊小隊長李振昌昨天率警員江東雄和吳政聰等人，並會同羅東林管處巡護員周輝凱及張登傑於宜蘭縣三星鄉復興一村石門溪第五林班地溪床旁進行埋伏監控。

昨天下午2時許，警方發現陳男和黃男兩人利用藍色廂式自小客車上的絞盤拖曳林木，當他們正要將竊取的珍貴滯留木運離河床時，保七員警立即衝出抓人，陳男2人情急之下立即倒車逃逸，未料車輛左後輪被河床尖石刺破，兩人才束手就擒。