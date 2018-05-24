新光金今年第1季大賺162.7億　新壽投報率近6%

新光金控24日舉行線上法說會，由副董事長李紀珠主持，並公布今（2018）年第1季稅後賺新台幣162.7億元，其中新光人壽在升息前實現股價一次性資本利得下，第1季年化避險後投資報酬率達5.82%。此外，新光金也揭露截至去年底新光人壽整體隱含價值（EV）2536億元、年增約11%，每股EV約43.7元，換算金控每股EV則約24.9元。

至於子公司新光人壽在持續改善投資收益及負債成本下，不僅今年第1季稅後賺147.2億元，合併股東權益較前一年底提高11.6%至1012.9億元，第1季初年度保費為267.3億元，市占率為7.3%，負債成本較2017年底降低3 bps至4.2%。

配合利率上升趨勢，新光人壽也逐步增持海外固定收益部位，截至2018年第1季底，海外固定收益投資金額近1.5兆元，資金主要布局北美投資等級公司債、新興市場美元計價公債及國際板債券。為提升經常性收益，新光人壽也持續投入以 FVOCI 評價的低波動高殖利率股票，預計2018年全年國內外現金股利收入約120億元。

同時，新光人壽也在升息前實現股債一次性資本利得，2018年第1季年化避險後投資報酬率達5.82%。其中，不動產投報率3.62%、擔保放款投報率1.78%、保單貸款投報率5.9%、海外投資投報率5.2%、國內投資投報率10.76%、現金及約當現金投報率0.39%，而截至3月底，新壽加碼投資國外股票，現金部位也因積極處分獲利而有明顯增加。



不僅如此，新光人壽亦積極評估具增值且有穩定收益率的不動產，同時藉由舊大樓資產活化、開發素地或地上權案，規畫興建優質標的，提升不動產價值。而為搶攻長者橘色商機及獲取租金收益，新光人壽5月14日以17.7億元標下台北市中正區地上權，預計開發健康長者出租住宅，連同新板、三重水漾及士林見潭三棟在建工程，將投入約118億元於大台北地區興建4棟健康銀髮親情出租住宅。

