搭載仙女座系統　微軟打造新Surface Phone

過去總被使用者詬病又舊又呆板的 Windows Phone 即將走入歷史。微軟於今（ 2018 ）年開發者大會上暗示，即將推出全新產品線，外傳就是正在秘密研發的「 Surface Phone 」系列手機。此一全新系列的手機將採折疊式雙螢幕設計，並搭載全新的作業系統--被稱之為仙女座系統的「 Andromeda OS 」。

根據媒體《 WalkingCat 》指出，日前在 Windows 開發軟件 10 SDK 預覽版本 17672 中顯示，即將有一款全新的 Andromeda OS 系統及 Andromeda 裝置面世，推測就是 Surface Phone 系列，同時也顯示，其將可支援 ARM 架構與 x86 架構的處理器。