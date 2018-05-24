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搭載仙女座系統　微軟打造新Surface Phone

記者易皓瑜／台北報導2018/05/24 18:42
▲微軟傳正秘密研發「 Surface Phone 」系列手機，並搭載全新 Andromeda OS 作業系統 。（圖／翻攝微軟示意圖）
▲微軟傳正秘密研發「 Surface Phone 」系列手機，並搭載全新 Andromeda OS 作業系統 。（圖／翻攝微軟示意圖）

過去總被使用者詬病又舊又呆板的 Windows Phone 即將走入歷史。微軟於今（ 2018 ）年開發者大會上暗示，即將推出全新產品線，外傳就是正在秘密研發的「 Surface Phone 」系列手機。此一全新系列的手機將採折疊式雙螢幕設計，並搭載全新的作業系統--被稱之為仙女座系統的「 Andromeda OS 」。 

根據媒體《 WalkingCat 》指出，日前在 Windows 開發軟件 10 SDK 預覽版本 17672 中顯示，即將有一款全新的 Andromeda OS 系統及 Andromeda 裝置面世，推測就是 Surface Phone 系列，同時也顯示，其將可支援 ARM 架構與 x86 架構的處理器。 

微軟去年 10 月宣佈 Windows 10 Mobile 進入維護階段，意即僅提供基本的技術支援，包括修改 BUG 、提供安全更新包等，將不再開發新操作系統功能以及硬體，等同宣告 Windows 手機走入歷史。當時微軟手機市佔率僅剩約 1% 。

而這款最新的手機，外傳可能仿造三星 Note 系列手機，主打觸控筆功能，並可搭載微軟自家專為觸控筆量身打造的 OneNote 作業軟體。另外，有別於之前的微軟電子書 Courier 系列，新款 Surface Phone 可望有實體鍵盤功能，定價可能走高價路線。 

關鍵字surface phone微軟仙女座系統andromeda oswindows phone
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