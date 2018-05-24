蘇貞昌出征新北 李登輝肯定承擔精神

（中央社記者游凱翔台北24日電）新北市長參選人蘇貞昌下午拜會前總統李登輝，李登輝基金會秘書長王燕軍說，兩人就新北市三芝的地區建設進行交流；李登輝也肯定蘇貞昌堅持理想、願意承擔的精神。

蘇貞昌下午3時赴台北市外雙溪翠山莊拜會李登輝，雙方在屋內交流約1.5小時，期間李登輝未在門口迎接蘇貞昌，也沒有出門送客。王燕軍會後向媒體解釋，李登輝有小感冒，擔憂溫差變化讓感冒更嚴重，但身體狀況很好，外界不用擔心。

王燕軍表示，由於李登輝是新北市三芝人，蘇貞昌過去擔任台北縣長（現為新北市）時，就曾對三芝一帶有規劃過建設藍圖，今天兩人也對當地的地區建設做交流。