約談校長還拔管　陳學聖批教育黑手誤國

陳學聖說，剛剛從立法院趕回桃園參加這個記者會，因為在立法院今天問教育部長吳茂昆，「我們武陵高中的孩子想要去大陸念書，請校長幫忙寫推薦信，為什麼調查局要約談校長？他做錯了什麼事情？」陳學聖同時說，「台大遴選出管中閔擔任校長，教育部也要拔管；連我們武陵高中和台北市的建中都因為有學生想要赴大陸念書而被深深的關切了！」陳學聖沉痛的呼籲，如果連教育界這塊淨土都被政治黑手汙染了，那這個國家還能有希望嗎？

陳學聖今(24)日前往國民黨桃園市黨部所舉辦的「一塊投藍撲滿回娘家」記者會，看到黨部地上用小撲滿所堆砌成的黨徽，心中充滿感動與鬥志。陳學聖說，所有的資源都在執政者的手上，我們能擁有的只有想回娘家的心和滿滿的熱誠和鬥志。相信就憑這股熱誠和鬥志，一定能讓桃園藍天再現！

陳學聖說，資源都在執政者的手上，更讓這次的選戰異常的艱難；我們能夠拼的只有人心，可以鬥的是志氣！

陳學聖說，我今天看到這些撲滿，真的非常的感動，我們雖然沒有錢，但大家都還記得，馬英九在桃園大贏30萬票、朱立倫也曾贏過對手18萬票；如果我們這個想回娘家的心情能夠被找回來，我有信心這些撲滿的心都被找回來了，在主委楊敏盛老帥的帶領下，一定可以在桃園再次打出一場最漂亮的勝仗！我們年底三合一的勝選，不是為了候選人，也不是為了國民黨，我們要勝選，是為了我們世代的子孫能夠找到一個最園滿、最有希望的方向，打造一個最好的家園。



▲陳學聖強調，只要把那種想回娘家的心找回來，透過這些小小的撲滿，就能蓄積國民黨滿滿的能量重返榮耀。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.05.24）