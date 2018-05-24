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中裕愛滋病新藥銷售可望逐季成長 Q3末將向歐盟申請

鉅亨網2018/05/24 18:10
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新藥廠中裕 (4147-TW) 表示，愛滋病新藥 Trogarzo 在 3 月 6 日獲美國 FDA 核准取得藥證，4 月 30 日在美國銷售，就目前狀況來看，一季比一季成長沒問題，另外也計畫在第 3 季末向歐盟申請藥證，力拚 2019 年下半年開始銷售。

中裕今 (24) 日參加櫃買中心業績發表會，財務長陳怡成表示，Trogarzo 或許會因為客戶訂貨落差，讓月與月之間的營收略有起伏，不過如果以季的角度來看，樂觀看待可望逐季成長。

對於愛滋病新藥 Trogarzo 的美國潛在市場，中裕分析，美國 HIV 感染者有 140 萬人，目前已接受治療病人有 45-65 萬人，其中多重抗藥性病人有 2-2.5 萬人，至於需要新療法的病人約有 1-1.2 萬人。

展望今年營運，陳怡成表示，愛滋病新藥 Trogarzo 將在第 3 季末向歐盟提出藥證申請；6 月 FDA 也將會決定 ibalizumab 肌肉劑型臨床計畫，Bi-specific 預計第 4 季開始執行一期臨床試驗；另外 TMB-365 預計第 3 季開始執行一期臨床試驗，TMB-607 則將於今年底完成一期臨床試驗。

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