NBA非裔球員違規停車竟遭電擊上銬 美警方道歉

在密爾瓦基，近來發生多起示威事件，抗議警方對非裔人士執法不當，其中包括2016年一名23歲年輕人遭擊斃事件。

這起案件再次凸顯全美各地非裔社群和執法人員之間的緊張關係。

警察局長莫拉萊斯（Alfonso Morales）說，涉及1月逮捕NBA密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）後衛布朗（Sterling Brown）的警員已遭懲處。

（中央社芝加哥23日綜合外電報導）美國中西部密爾瓦基市警局公布錄影帶顯示，美國國家籃球協會（NBA）一名非裔球員違規停車，竟遭多名警察壓制在地、電擊並上銬逮捕。警察局長今天為此公開道歉。

最新公布警方貼身攝影機影片顯示，布朗1月26日約凌晨2時，將車子停在殘障停車車位，遭到一名警員攔查。

23歲的布朗與這名警員爆發激烈口角，同時交出身份證件。警員告知布朗，他在等待增援。

這名未公布姓名的警員說：「我們正在考慮如何處置，要不要給你開罰單。隨便啦。」

布朗問說：「你不能自己開嗎？」他質疑，為何違規停車，要被攔查如此之久。

至少6名增援警員很快前來包圍布朗，其中1人大喊：「立刻把手抽出口袋。」布朗回說：「不要，我手上有東西。」

就在那一刻，警員們把身高198公分的布朗壓制在地，予以電擊並戴上手銬。

密爾瓦基市長巴瑞特（Tom Barrett）說，這段影片的內容令人「擔憂」。

莫拉萊斯在記者會上說：「（警局）成員執法不當，日前已受懲處。」

他又說：「事件升高到如此程度，我感到抱歉。」但他並未說明懲處細節，也未公布涉案警員姓名。

布朗被開了一張停車繳費單，並未被控任何刑事罪名。他發布聲明，誓言對密爾瓦基警方採取法律行動。

密爾瓦基公鹿隊也發布聲明，稱這起事件「可恥且不可原諒」。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070524