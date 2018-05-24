台美衛生部長會談 美助卿首次與會

艾薩在返美前特別安排與台灣官員見面。陳時中指出，會談最重要的成果是美方很清楚的表達，願意支持台灣參與WHA，而且還進一步表示不是從WHA每年年初的執委會，或到大會召開前才有遞信等動作，而是現在就開始行動。

陳時中表示，今天上午與艾薩（Alex Azar）會面，原訂20分鐘的會談時間，延長至35分鐘，是一場非常成功的雙邊會談。艾薩除提到未來雙方如何進一步合作，更表示美方樂意繼續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦24日專電）衛福部長陳時中指出，與美國衛生部長艾薩今天舉行雙邊會談，美方承諾支持台灣參與世界衛生大會。特別的是，助理國務卿級官員也首次與會，顯示對台灣的重視。

陳時中感謝美方善意、具體的行動。出席會議人士補充，台方在會談中請美方建議參與WHA的策略，艾薩主動提到「從今晚就開始行動」。

台美官員在會面中，美方除承諾支持台灣參與WHA外，出席官員層級也提高。陳時中指出，美方有6位官員及代表出席，其中有層級相當高的，這個層級的官員與台灣部長在日內瓦會談應該是第一次，非常不容易。

據瞭解，陳時中提到的高階官員應為國務院助卿層級，但雙方未進一步透露資訊。

美方今年支持台灣參與WHA的力道增強，艾薩在第2天議程公開發言特別強調，對於台灣不能參與WHA，「我們再次表達失望」。

艾薩說，台灣不能作為觀察員參與WHA，把2300萬人排除在外，讓防範及處理跨國界傳染病變得困難。美國敦促世界衛生組織（WHO）聚焦在核心目的，不忘初心，在突發公衛事件及防控傳染病等工作上與全球協調。

美國長期支持台灣有意義參與國際組織，聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）及外委會民主黨籍首席議員恩格爾（Eliot Engel）近期推動，多達172名眾議員簽署聯名信函，以美國聯邦眾議院的名義寄給世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

信中強烈敦促譚德塞，應無條件讓台灣以觀察員身分參與，今年與往後的WHA及相關技術性會議。（編輯：廖漢原）1070524