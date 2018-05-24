起飛前開啟逃生窗 機上旅客遭處罰鍰1萬元

（中央社記者蘇木春台中24日電）蕭姓男子搭機時，起飛前開啟機艙內的逃生窗，地勤人員發現通報航警局處理，蕭男供稱，他每次搭交通工具都會試開逃生設備，不知道自己違法，警方今天依規定對蕭男處以1萬元罰鍰。

航空警察局高雄分局台中分駐所所長湯貴麟今天受訪表示，9日上午7時多，台中分駐所接獲華信航空公司通報，指出7時15分由台中飛往澎湖的班機，台灣航勤機坪作業人員執行例行性航機外觀檢視時，發現逃生窗遭開啟，立刻通報機上空服員處理。

經空服員詢問坐在逃生窗旁60歲蕭姓男子，是否曾開啟逃生窗，蕭男承認有開啟，便通報台中分駐所處理。蕭男向警方表示，他每次搭乘大眾運輸工具，會習慣性檢查逃生設備是否正常，避免有緊急狀況發生時影響逃生。