看台獨撲克牌　陸委會：陸方縱容特定媒體升高兩岸對立

陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，我國是民主自由的國家，台灣人民堅持既有的主體意識，不容任何人詆毀，北京當局應約束特定媒體的言行，勿存心製造事端，否則將自食惡果，唯有放棄非理性、非和平的恐嚇謬論及行徑，正式兩岸分治現實，透過務實溝通對話，才有可能化解分歧。

中國大陸官媒「今日海峽」日前製作一組台獨撲克牌，大陸外長王毅訪美時，也主動向美方要求「遵守一中」，並認清台獨的危險性，針對陸方連串的措施，陸委會今（24）日表示，台獨撲克牌是陸方刻意縱容特定媒體炒作相關議題，升高兩岸對立情境，「不是負責任的，或有維護兩岸關係良性發展嘗試的人，會做出來的事」。

至於王毅訪美的說法，邱垂正說，陸方長期在中美高層會晤，以及在國際場域，單方面闡述對台立場，並扭曲事實，企圖將破壞兩岸現狀的責任，歸責台灣。中共官員不僅未能跳脫對抗思維，也未能正視兩岸現實，以及尊重台灣人民民主自由的主張，還常常對台海情勢發表不實言論，「我們要表達不滿與抗議」。

邱垂正表示，陸方近期一連串對台的外交打壓、軍事恫嚇，企圖破壞、衝擊台海現狀，各種惡意手法，壓迫台灣驅從其單方設定的政治主張，這才是嚴重危害兩岸和平、兩岸人民權益，以及區域安全的癥結所在。美國是台灣長期在國際上的重要盟友，企盼美方繼續遵守台灣關係法，以及6項對台保障，台灣作為維護區域和平負責任一方，將堅持致力維繫兩岸和平發展，以及台灣民主尊嚴的兩岸現狀，呼籲陸方，在對等尊嚴的基礎上，與台灣展開溝通對話，化解分歧，共同承擔維護台海與區域和平的責任。

此外，針對大愛電視台停播「智子之心」這件事，邱垂正說，陸委會希望兩岸各界要用理性、平和的態度，看待台灣影視跟文化藝術的創造，政府支持本土戲劇節目的藝文創作，各種表意自由的元素，是台灣多元民主文化的表徵，應該要受到尊重與保障，再次呼籲中國大陸，要以更多的包容與同理心，看待兩岸藝文交流，不要以狹隘的意識形態與政治因素，干預影視與藝文創作，否則只會加深兩岸人民的隔閡與誤解。

