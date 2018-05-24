電信三雄銷售新版iPad 25日傍晚開賣

2018最新iPad WiFi版空機價分別為32GB新台幣1萬900元、128GB 1萬3900元、4G版32GB 1萬5900元、128GB 1萬8900元，均可支援Apple Pencil，售價3090元，搭配電信三雄資費可享新iPad優惠購機。

蘋果3月發表的新款iPad支援Apple Pencil，搭載9.7吋Retina顯示器，定位「用於學習的電腦」，能提供擴增實境(AR)效果，外觀延續iPad經典造型，469公克重、7.5公釐薄，台灣未列首波銷售國家，今天確定新iPad即將登台開賣。

（中央社記者江明晏台北24日電）電信三雄今天宣布，將在25日傍晚起於門市陸續開賣2018版iPad，並推出資費方案可優惠購機；蘋果授權通路德誼則將於26日開賣，並指出預購量已達千台，以金色128GB最受歡迎。

中華電信今天宣布，將於25日傍晚起於全台540多家iPad銷售門市陸續開賣，Apple iPad 2018 Wi-Fi版、Apple iPad 2018 4G版，分別有32GB及128GB版本，共4種機型3種顏色太空灰、金色、銀色可供選擇。

搭配中華電大4G智慧暢玩方案指定資費，AppleiPad 2018 4G版 128GB最低0元起；若申辦4G學生方案指定資費Apple iPad 2018 32GB版本則是萬元有找。

此外，如申辦大4G智慧暢玩方案加購電子書Hami書城月讀包或童書夢工廠二擇一，即享購機折價500元，如再選搭「精采Hami包」，購機折扣最多可享1000元。

遠傳電信將於5月25日起全台開賣新iPad，並表示這次祭出史上最優惠的iPad專案，月付699元可享上網吃到飽服務，iPad 32GB Wi-Fi版購機價59折，若搭配月租999方案，專案價400元起。

遠傳還推出搭配指定iPad方案，可以5折優惠加購Apple Pencil，並加碼送愛奇藝半年免費看，也同步提供iPad舊機換新機活動，讓已經用不到的舊iPad、iPhone發揮價值。

台灣大哥大今天宣布，2018新版iPad 將於5月25日傍晚起全台門市陸續開賣，搭配 4G專案，月付999元，綁約30個月，享4G上網吃到飽，新iPad 32GB WiFi版購機價2900元，台灣大加贈666元國內通話金連續6個月，等於提供近4000元的優惠。

除了電信通路，蘋果授權經銷商德誼則宣布將於26日正式開賣2018版新iPad，德誼數位表示，開放預購至今果粉反應熱烈，至今已預購達千台，預購機款以金色128GB最受歡迎，預估新版iPad與Apple Pencil搭售率上看5成。新iPad售價1萬900元起，德誼也推出指定門市校園優惠價，能再折扣最高700元。（編輯：李信寬）1070524