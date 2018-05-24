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南臺科技大學參與電子書創作大賽　成績亮眼

記者黃文博／台南報導2018/05/24 19:58
▲南臺科技大學學生參與電子書創作大賽成績亮眼。（圖／南臺科大提供，2018.05.24
▲南臺科技大學學生參與電子書創作大賽成績亮眼。（圖／南臺科大提供，2018.05.24

由台灣電子書協會、空中大學與GOGOFINDER雲端電子刊物平台共同主辦的「第八屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」，南臺科技大學休閒事業管理系、視覺傳達設計系、圖書館等隊伍在全國眾多競爭隊伍中脫穎而出，在大專組及專題比賽中得到全國各界專業評審的肯定與讚賞，成績非常亮眼。

此屆比賽中，南臺科技大學休閒系楊智晶老師所指導的二組學生奪得大專組佳作，另在專題比賽組「戀戀台灣」則奪得第一名與第二名及佳作等亮眼成績；視傳系蕭雨青老師指導的二組學生亦奪得大專組佳作；南臺科大圖書館也獲得「圖書館推廣服務成效競展」專題競賽佳作，獲獎成果豐碩。

此屆大賽報名參加人數高達10332人，參與學校共293所，參賽作品1193件，大賽網路投票活動票數總計25萬1千多票，大賽成果一屆比一屆豐碩，得到全國出版界、藝文界的關注與肯定，是台灣電子書出版界最有規模、最具指標性的創作大賽。

南臺科大圖書館館長楊智晶表示，南臺科技大學的教學宗旨提倡學術及技術並重，在教學上樍極拉近學術界與產業界的距離，讓學生的學習能夠與產業界無縫接軌。

校方以實際行動大力推行各項產學合作、鼓勵學生進行校外實習、支持學生參加校外活動比賽來幫助學生認識產業發展與動向，在校內課程安排上，更著重於結合設計、科技、人文藝術等內涵，以務實的態度培養學生成為學有專精的專業人才。

關鍵字南臺科技大學楊智晶蕭雨青圖書館
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