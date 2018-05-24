南臺科技大學參與電子書創作大賽　成績亮眼

由台灣電子書協會、空中大學與GOGOFINDER雲端電子刊物平台共同主辦的「第八屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」，南臺科技大學休閒事業管理系、視覺傳達設計系、圖書館等隊伍在全國眾多競爭隊伍中脫穎而出，在大專組及專題比賽中得到全國各界專業評審的肯定與讚賞，成績非常亮眼。

此屆比賽中，南臺科技大學休閒系楊智晶老師所指導的二組學生奪得大專組佳作，另在專題比賽組「戀戀台灣」則奪得第一名與第二名及佳作等亮眼成績；視傳系蕭雨青老師指導的二組學生亦奪得大專組佳作；南臺科大圖書館也獲得「圖書館推廣服務成效競展」專題競賽佳作，獲獎成果豐碩。