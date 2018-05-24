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〈新光金法說〉新壽貢獻逾9成 帶動首季純益超越去年

鉅亨網2018/05/24 18:23
鉅亨網 / NOWnews
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新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，由新光金副董李紀珠親自主持，在新光人壽貢獻 147.2 億元帶動下，首季純益衝上 162.7 億元，超越去年全年，新光金指出，首季新壽獲利亮眼，是因股債及匯市操作績效佳，在升息前一次性實現股債利得，資金投報率高達 5.82% 帶動所致。

新光金首季稅後純益 162.7 億元，超越去年全年 112 億元，每股純益 (EPS)1.54 元，淨值也增加至 1724.4 億元，每股淨值 14.75 元。

新光金法說會也公布，新光人壽去 (2017) 年隱含價值 (EV) 達 2536 億元，年增約 11%；每股隱含價值為 43.7 元，換算金控流通股數則每股 EV 有 24.9 元。

受惠投資收益及負債成本持續改善，新壽第 1 季稅後純益 147.2 億，股東權益達 1012.9 億，正式突破千億元，年增 11.6%；初年度保費為 267.3 億，市佔率為 7.3%。

其中，外幣保單及泛保障型商品為今年銷售重點，外幣保單第 1 季銷售金額較年成長 80.1% 達 152.6 億；泛保障型初年度保費為 13.7 億，年成長 29.3%；負債成本自去年底的 4.23% 下降 3 bps 至 4.20%。

此外，新壽上半年總投資資產報酬率高達 5.82%，其中，不動產投報率 3.62%、擔保放款投報率 1.78%、保單貸款投報率 5.9%、海外投資投報率 5.2%、國內投資投報率 10.76%、現金及約當現金投報率 0.39%。

新壽指出，在升息前實現股債一次性資本利得，因此第 1 季年化投資報酬率達 5.82%，而為了掌握升息趨勢，將持續投入海外固定收益，全年國內外現金股利收入預計將達 120 億，年增加 15 億。 

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