〈新光金法說〉新壽貢獻逾9成 帶動首季純益超越去年

新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，由新光金副董李紀珠親自主持，在新光人壽貢獻 147.2 億元帶動下，首季純益衝上 162.7 億元，超越去年全年，新光金指出，首季新壽獲利亮眼，是因股債及匯市操作績效佳，在升息前一次性實現股債利得，資金投報率高達 5.82% 帶動所致。

新光金首季稅後純益 162.7 億元，超越去年全年 112 億元，每股純益 (EPS)1.54 元，淨值也增加至 1724.4 億元，每股淨值 14.75 元。

新光金法說會也公布，新光人壽去 (2017) 年隱含價值 (EV) 達 2536 億元，年增約 11%；每股隱含價值為 43.7 元，換算金控流通股數則每股 EV 有 24.9 元。