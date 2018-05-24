NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

校長為赴陸學生寫推薦信 陸委會：未違法

中央社2018/05/24 18:14
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰台北24日電）媒體報導建國中學、武陵高中校長因畢業生申請大陸的大學，遭調查局關切。陸委會發言人邱垂正今天表示，校長為學生撰寫推薦信並未違法，政府也會加強服務赴陸台生。

對於陸方趁畢業季來台攬才或拉攏學生赴陸就學，邱垂正強調，政府會嚴格審查、衡量，若有不利兩岸正常交流情形，會採取必要措施，導正兩岸交流秩序，維護台灣自由民主體制價值與民眾安全福祉。

有媒體日前報導，台灣高中畢業生今年申請大陸大學的人數暴增。建中校長徐建國和武陵高中校長林清波等明星高中校長，在為畢業生寫推薦信、發表相關言論後，遭教育部、調查局等單位關切。

報導並援引「兩岸人民關係條例」，指台灣地區人民、法人、團體或其他機構，未經政府許可，而替大陸學校從事招生或居間介紹行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在回應相關提問時否認違法說法，並強調校長為學生寫推薦信不構成任何違反兩岸條例的問題。至於政府進一步了解高中生赴陸就學狀況，是因為現象值得關注，主管機關基於權責進行了解。

他重申，政府沒有用法規限制青年學生赴陸發展，只是有義務提醒完整資訊，避免學生被片面資訊影響。特別兩岸在政治制度、法令規定、生活環境等存在差異，尤其陸方在意識形態思想上強加限制，與高等學術自由違背。

邱垂正強調，陸委會也會針對台生一窩蜂赴陸求學，與教育部、海峽交流基金會共同合作，加強對台生服務，考慮成立台生常態性諮詢管道，協助學生維護自身權益。（編輯：林克倫）1070524

電信三雄銷售新版iPad ...電話通知台大遴委作證 邱太...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan