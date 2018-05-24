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中央社

在日內瓦為台灣發聲 陳時中自評80分

中央社2018/05/24 18:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦24日專電）衛生福利部長陳時中第2年率團至日內瓦為台灣發聲，他說今年不論是支持的國家、雙邊會談及國內民間團體聲援人數都超越去年，他自評去年是60分，今年進步至80分。

陳時中率領「世衛行動團」於19日抵達後展開密集行程，雖然世界衛生組織（WHO）在中國施壓下連續第2年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），但在友邦發言挺台及台灣民間團體發傳單等活動，多天以來在日內瓦街頭、在WHA會場都看得到聽得見支持台灣的聲音。

今天上午陳時中與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會面，雖然艾薩行程很趕，但2人原訂20分鐘的會面延長至35分，艾薩還對陳時中說支持台灣參與世界衛生大會「從今晚就開始行動」，如此善意的回應讓台灣感到相當振奮。

陳時中會後受訪，談到在日內瓦這6天的成果，他說今年世衛行動團獲得的成果比去年好，例如在WHA大會發言的國家數目、跟重要國家雙邊及多邊會談場次、及台灣民間團體來聲援的人數都超過去年。

他說去年自評60分，今年則打了80分，能有這樣成果要感謝外交部積極協助安排，讓更多國家了解及支持台灣，至於對明年的期許，他說目標一定要遠大，明年希望可以進去參與（世界衛生大會）。（編輯：郭中翰）1070524

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