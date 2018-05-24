在日內瓦為台灣發聲 陳時中自評80分

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦24日專電）衛生福利部長陳時中第2年率團至日內瓦為台灣發聲，他說今年不論是支持的國家、雙邊會談及國內民間團體聲援人數都超越去年，他自評去年是60分，今年進步至80分。

陳時中率領「世衛行動團」於19日抵達後展開密集行程，雖然世界衛生組織（WHO）在中國施壓下連續第2年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），但在友邦發言挺台及台灣民間團體發傳單等活動，多天以來在日內瓦街頭、在WHA會場都看得到聽得見支持台灣的聲音。

今天上午陳時中與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會面，雖然艾薩行程很趕，但2人原訂20分鐘的會面延長至35分，艾薩還對陳時中說支持台灣參與世界衛生大會「從今晚就開始行動」，如此善意的回應讓台灣感到相當振奮。