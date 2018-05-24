迎夏超有感　中市百貨推韓國特產展

台中大遠百於今天起舉辦的韓國物產展，主要鎖定忠清南道特展。大遠百店長藍卓成表示，忠清南道是韓國中西部行政區，氣候怡人，交通發達，旅遊資源豐富，更由於百濟王朝在此立朝達百餘年，文化底蘊深厚，此次物產展就是將傳統百濟文化與特色美食一應具全引進，以饗台中消費者。

迎接夏季到來，台中市百貨業各出奇招，台中大遠百吹起韓風，首度引進忠清南道舉辦韓國物產展，舉凡以水果入味的夏日甜點零食，或是韓國國寶特展的水蔘、栗子及核桃燒等，應有盡有。另廣三SOGO則搶搭世足熱，包括世足紀念T恤及防曬用品等都有特惠折扣，要讓消費者迎夏超有感。



▲台中大遠百韓國物產展，展出國寶級特產，是韓國觀光客必買名產（圖／金武鳳攝 , 2018.5.24)

韓國物產展展出扶餘、錦山、保寧及洪城四大郡的名產，尤其採平行輸入的海味農品，不但價格平實，因直接送達新鮮吃得到。藍店長指出，此次的韓國展不同往昔，有不少是首次引進，例如曾獲得韓國總統選用的高檔外交伴手禮核桃燒、栗子和水蔘等，一向也是到韓國觀光客必買名產，現在不用出遠門，走一趟韓國展就能一次買齊。



▲台中大遠百韓國物產展，展出不少初次引進名品美食，吸引消費者頻頻掏腰包（圖／金武鳳攝 , 2018.5.24)

此外，夏日最熱搜的必買水果系零食，諸如花泉奶昔、花泉茶球、CJ水蜜桃果凍等，均為獨家首次引進，受到年輕族群歡迎，每個攤位前擠滿試吃喊讚民眾。看好迴響熱烈，大遠百有信心，展期至6月4日，前後12天的韓國特產展，將衝出千萬業績。

廣三SOGO迎夏超有感!包括防曬用品、涼感商品紛紛推出優惠折扣，配合年中慶，流行服飾7折起，並於今日起至6月13日祭出全館滿3千送3百商品禮券優惠。除此，攜手七大銀行推出滿額回饋禮，在端午節連假，刷卡富邦，國泰，台新與兆豐，滿萬再加送100商品禮券。



▲廣三SOGO搶搭世足熱，推出足球造型紙巾筒來店禮，限量800個（圖／廣三提供)

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