全國電新通路品牌 首家店首年業績亮眼

全國電 (6281-TW) 採雙品牌策略，去年開出新型態 3C 通路品牌 Digital City，首家店在高雄開出滿周年，業績成長近 8 成，資訊商品及服務貢獻占比自 15% 拉抬至近 30%，全國電今 (24) 日指出，今年將展店達 5 家，逐步達成 3-5 年內要開 20-30 家門市的目標。



全國電表示，Digital City 首家店高雄民族店與相距 1-3 公里的天祥、自由、建功二、福山等門市自成商圈，整個商圈 1 年來除民族店單店業績成長外，商圈近 1 年整體業績成長近 5 成，其中家電就有近 4 成的成長，資訊商品及服務貢獻成長翻倍，資通訊占比提升 1 成。