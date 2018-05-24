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政治

忘恩負義！布吉納法索收軍援仍與台灣斷交

記者呂烱昌／台北報導2018/05/24 19:43
▲2017 年 6 月 13 日，參謀總長李喜明(左)頒授布吉納法索參謀總長薩杜准將「二等雲麾大綬勳章」，表彰他促進雙方軍事交流合作的卓著貢獻。（圖／軍聞社提供 )
▲2017 年 6 月 13 日，參謀總長李喜明(左)頒授布吉納法索參謀總長薩杜准將「二等雲麾大綬勳章」，表彰他促進雙方軍事交流合作的卓著貢獻。（圖／軍聞社提供 )

繼本月１日多明尼加與我國斷交，選擇與中華人民共和國建交後，非洲友邦布吉納法索今( 24 )日與中華民國斷交。我國提供軍援給布吉納法索以維持邦交，但是布吉納法索仍受不了中國大陸的金錢外交攻勢，收了我國軍援之後仍與北京建立外交關係。

2016 年 9 月，外交部高層官員訪問布吉納法索，簽訂合作計畫，包括提供 14.8 億元援助，以及農業、教育與國防協助計畫。2017年6月初，國防部特別贈送 2 架 UH-1H 直升機給邦交國布吉納法索，並協助訓練飛行員，陸軍司令王信龍更親自率團赴布國致贈模型給布國官員。

由於布吉納法索前總統龔保雷為傘兵出身，因此國防部大方贈送 1 萬 5000 套國軍制式迷彩軍服，以及1個空降營傘具等相關設備給布國，我國每年還固定派出傘訓教官長駐布吉納法索，同時軍備局也派駐傘具維保人員，協助布國傘兵部隊建立完善維保能力。

貧窮的布吉納法索也出現重型機車，許多軍事迷認為是我國將汰除的軍警車輛贈送給布國，但是國防部與警政署都不願証實。

2017 年 6 月 13 日，參謀總長李喜明頒授布吉納法索參謀總長薩杜准將「二等雲麾大綬勳章」，表彰他促進雙方軍事交流合作的卓著貢獻，如今看來格外諷刺。

 

 

關鍵字布吉納法索斷交uh-1
台獨撲克牌　陸委會批大陸官方縱容布國斷交　藍批蔡政府意識形態所致

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