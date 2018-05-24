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美元雙率雙升 4月外匯存款創新高

中央社2018/05/24 18:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北24日電）美元強伴隨美國升息腳步逼近，資金轉向美元資產。央行公布4月金融情況，4月底外匯存款餘額達新台幣5兆8046億元，月增109億元並續創新高，外國人新台幣存款則大減250億元。

中央銀行今天公布4月金融情況，M1B年增率上升為5.6%，主因活期存款增加所致；M2雖受外資轉呈淨匯出影響，但在放款與投資成長帶動下，年增率僅略降為3.59%，續呈「黃金交叉」格局。累計前4月M1B與M2平均年增率分別為4.83%及3.6%。

在外匯存款方面，4月外匯存款餘額5兆8046億元，月增109億元並續創歷史新高。央行經研處副處長吳懿娟表示，外匯存款主要以美元為主，由於近期美元走強，且美國6月可望升息，在「雙率雙升」下，激發投資人購買美元資產的誘因，帶動外匯存款續創新高。

不過吳懿娟也說，投資人會根據當下資金需求，而有不同的資產配置，不會將外幣資產全數轉成美元。

至於代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，4月期底餘額為1兆7071億元，月減383億元。吳懿娟表示，證券劃撥存款餘額下滑，與4月台股走弱有關，但投資人資金調度漸趨靈活，證券劃撥存款餘額有增有減仍屬正常。

不過，4月台股回檔整理，也顯現在外資淨匯出及外國人新台幣存款餘額上。根據金管會統計，4月外資淨匯出35.68億美元，2011年9月以來單月最大外資淨匯出量，也是台股下跌主因。另外，央行統計4月外國人新台幣存款餘額1803億元，較3月大減250億元，顯見外資4月大舉撤出台灣。

對此吳懿娟表示，4月外資淨匯出的量確實比較大，不過從外國人新台幣存款餘額來看，資金雖有匯出，但停泊在新台幣帳戶的金額仍處相對高檔，因此台股近期雖震盪劇烈，但還是有外資會伺機而動找機會進場買股。（編輯：楊凱翔）1070524

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