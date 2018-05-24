欣陸三頭並進 穩定成長提升獲利

張良吉指出，今年推案銷售屬大陸建設可分配銷售部分為260億元，仍以銷售這些建案為主；其中最重要的是北市松江南京路口的「琢豐」建案，目前已售4成，樓下租給寒舍酒店，樓上屬中小坪數住宅，附近生活機能完整，非常適合小家庭。

欣陸投控將於6月5日舉行股東會，會前照例舉行媒體茶敘。大陸建設董事長張良吉表示，去年銷售金額約新台幣37億元，主要是台北市信義區「55Timeless」、中山區「琢豐」、台中市「寶格」、「麗格」及台中市惠國段101地號預售等個案所貢獻，他個人不滿意這個成績，今年必須再努力。

土地庫存方面，張良吉說，大陸建設去年買下台中惠國段101地號，也同步預售此地號5層辦公樓；去年和今年購進新北市新店區斯馨段121與129地號兩塊地，雖然買得有些貴，但前後兩塊地合在一起的容積可增加5%，預計兩年後才會推案。

北市天母德行東路都更案在欣陸投控董事長殷琪的要求下，不再興建豪宅，轉建一般民眾買得起的好宅，預計明年推案，總銷約28億元；目前土地存量夠未來5、6年推案使用。

大陸工程總經理洪義乾表示，目前在手工程量約527億元，足夠未來2.5年到3年的施工量，建築工程方面，去年新接案量約169億元，包括北市廣慈博愛院公共住宅第E標工程；土木工程方面去年也拿到台南鐵路地下化工程兩起標案。預計今年新接案量目標250億元，其中建築150億元，土木工程100億元。

洪義乾強調，大陸工程2018年發展策略主軸為提升毛利率，並持續在軌道工程及高端建築市場等核心強項提高獲利，同時將電廠建設發展成為未來核心能力之一。

海外市場方面主要以香港為主。洪義乾說，今年成立大陸工程香港子公司，並順利取得「道路與渠務」類丙組公共工程合約許可證，未來可獨力承攬逾港幣3億元合約。

欣達環工部分成長動能主要是提升營運績效。洪義乾說，欣達去年從100%為大陸工程的子公司提升至直屬欣陸投控的子公司；在工程量部分，淡水區污水下水道的BOT案順利營運12年，每年為欣達環工提供5億元現金流；另外中壢及埔頂污水下水道系統BOT案已從去年起施工，高雄市鳳山溪再生水廠預計今年第3季開始試營運。欣達環工未來會再擴及業務至生質能源及廢棄物處理等。（編輯：鄭雪文）1070524