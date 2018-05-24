4月M1B年增率創14個月新高 央行看資金動能相當

台灣央行今 (24) 日公布 4 月金融情況，M1B 年增率上升至 5.60%，創 2017 年 3 月以來高點，M2 年增率則略降至 3.59%，兩者走勢持續呈現代表股市資金動能的「黃金交叉」線型，央行官員指出，資金相當充裕。

M1B 年增率於今年 1 月因季節性因素，在睽違 8 個月後首次低於 M2 年增率出現死亡交叉後，自 2 月以來已連 3 月呈現黃金交叉，顯示資金動能無虞。

央行官員說明，4 月 M1B 年增率上揚主要是因銀行透過優惠利率吸引存戶，使活期存款成長增加所致；而 M2 雖受到 4 月外資轉呈淨匯出 35.68 億美元影響，惟在放款與投資成長增加帶動下，年增率僅略降。