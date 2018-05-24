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4月M1B年增率創14個月新高 央行看資金動能相當

鉅亨網2018/05/24 18:34
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台灣央行今 (24) 日公布 4 月金融情況，M1B 年增率上升至 5.60%，創 2017 年 3 月以來高點，M2 年增率則略降至 3.59%，兩者走勢持續呈現代表股市資金動能的「黃金交叉」線型，央行官員指出，資金相當充裕。

M1B 年增率於今年 1 月因季節性因素，在睽違 8 個月後首次低於 M2 年增率出現死亡交叉後，自 2 月以來已連 3 月呈現黃金交叉，顯示資金動能無虞。

央行官員說明，4 月 M1B 年增率上揚主要是因銀行透過優惠利率吸引存戶，使活期存款成長增加所致；而 M2 雖受到 4 月外資轉呈淨匯出 35.68 億美元影響，惟在放款與投資成長增加帶動下，年增率僅略降。

累計今年前 4 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 4.83%、3.60%。

另一方面，4 月證券劃撥存款餘額為 1.7071 兆元，較上月減少 383 億元，並呈現連 3 月衰退，央行官員指出，主要是因美國升息和中美貿易戰議題導致國際金融市場動盪，造成台股走跌，事實上，台灣整體金融市場仍相對穩健。

至於外國人新台幣存款餘額較上月大減 250 億元至 1803 億元，創去年 7 月以來低點，央行官員認為，雖外資匯出，使金額有些波動，但仍可看出有些外資態度還是想進入台股。

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