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非蘋挹注 玉晶光前4月純益超越去年上半年 EPS

鉅亨網2018/05/24 18:32
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光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)4 月營收都較去年同月衰退，不過，玉晶光今 (24) 日應主管機關要求公布 4 月自結，稅後純益 8823 萬元，年增 1.13 倍，單月每股純益 0.88 元，累計前 4 月稅後純益 2.85 億元，已超越去年上半年稅後純益 1.56 億元，每股純益達 2.86 元。顯然得力於對非蘋陣營的出貨提升。

玉晶光指出，第 2 季仍為蘋果拉貨淡季，新產品仍在送認證中，導致 4 月業績月減及年減，公司持續全力爭取訂單，尤其非蘋陣營更加緊布局，4 月起在非蘋果陣營手機廠認證出貨挹注下，推升 4 月獲利走揚。

玉晶光預期，今年非蘋手機鏡頭出貨將優於去年；法人圈傳，目前玉晶光積極布局華為訂單，不過，玉晶光主管不願對此評論。

玉晶光去年稅後純益 10.48 億元，較前年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元；玉晶光去年稅後純益也創掛牌以來新高，董事會擬配發每股 3.5 元現金股利。

三大法人今日同步買超玉晶光，外資買超 393 張，投信買超 176 張，自營商買超 636 張，三大法人合計買超張數達 1205 張。玉晶光股價今天收在 462 元，漲幅達 7.32%，成交量放大為 1.83 萬張。

玉晶光日 K 線圖
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