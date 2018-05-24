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競爭力被超越 國發會：陸發展基礎建設是主因

中央社2018/05/24 18:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台灣世界競爭力排名被中國大陸超越，國發會主委陳美伶說，政府虛心接受評比結果；不過中國大陸這次排名進步最多的是基礎建設，而台灣這部分水準已經很高，往上進步空間有限。

瑞士洛桑管理學院（IMD）「2018年IMD世界競爭力年報」，在63個受評比國家中，台灣排名第17名；而「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類排名也全數下滑，分別跌至第14名、第12名、第20名以及第22名。

相較於台灣排名退步，中國今年排名大幅躍升5名，競爭力排名晉升至全球第13名，超越台灣表現；陳美伶說明，中國這次競爭力進步的主因是「基礎建設」從去年第25名進步到第19名，不過「政府效能」仍在後段班，排名第46名，較去年退步1名。

陳美伶表示，中國是快速崛起的經濟體，最近經濟成長率都有超過6%的表現，政府也努力投資公共建設，這部分確實有優勢；但以基礎建設來說，並非台灣表現不好，現階段不論數位、寬頻網路的建置，台灣都已經到了很高的水準，要往上進步的空間很有限。

陳美伶說，會虛心接受評比結果，並逐步改善弱勢項目；今年台灣企業效能排名下滑，主因是企業覺得政府政策彈性不夠、決策執行力不足，政府鬆綁法規就是為了解決彈性不足的問題，經過盤點，政府部會已經鬆綁了295項法令，絕大部分是財經法規，有助於增加企業效能。

至於政府決策執行力不足的問題，陳美伶表示，國發會去年就有發現公共建設執行不足，因此提出公共建設計畫審議、預警及退場機制，希望推動之後，可以有所改善。

陳美伶指出，政府追求的不只是經濟成長，更重要的是包容性成長，以保障全民權益為最大目標，也相信在政策持續推動下，明年會有更好的成績。（編輯：蘇志宗）1070524

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