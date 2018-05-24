競爭力被超越 國發會：陸發展基礎建設是主因

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台灣世界競爭力排名被中國大陸超越，國發會主委陳美伶說，政府虛心接受評比結果；不過中國大陸這次排名進步最多的是基礎建設，而台灣這部分水準已經很高，往上進步空間有限。

瑞士洛桑管理學院（IMD）「2018年IMD世界競爭力年報」，在63個受評比國家中，台灣排名第17名；而「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類排名也全數下滑，分別跌至第14名、第12名、第20名以及第22名。

相較於台灣排名退步，中國今年排名大幅躍升5名，競爭力排名晉升至全球第13名，超越台灣表現；陳美伶說明，中國這次競爭力進步的主因是「基礎建設」從去年第25名進步到第19名，不過「政府效能」仍在後段班，排名第46名，較去年退步1名。