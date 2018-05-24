宏碁發表年度新品 電競、輕薄筆電亮相吸睛

筆電大廠宏碁 (2353-TW)今 (23) 日推出新品，其中包括電競筆電、桌機及周邊產品等，全面推出新產品，其中電競與 Swift 5 筆電引矚目，Swift 主打輕薄可攜，15 吋螢幕只要 1 公斤重，另外兩款 13 吋商用 Chromebook 也同步對外亮相，炒熱市場話題。

宏碁發表最新產品，主軸圍繞在筆電相關產品上，其中市場最夯的電競產品，宏碁將品牌 Predator Helios 系列全面導入 VR 技術；同時針對電競產品，更全面擴充到鍵盤、滑鼠、座椅到行李箱，開闢電競新市場。