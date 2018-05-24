NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈績優民政及孝行楷模　嘉縣隆重表揚議員批陽醫太營利　衛生局長：同感腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

染麻疹越南女來台玩 行蹤遍及北中南

中央社2018/05/24 18:37
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北24日電）疾管署今天公布，一名30餘歲越南籍女性感染麻疹，在可傳染期來台旅遊，行蹤從南到北，去過六合夜市、佛光山、日月潭、逢甲夜市、中正紀念堂等，不排除會造成其他傳染。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午表示，一名30多歲越南籍女性5月16日出現發燒、喉嚨痛症狀，18日跟團來台旅遊，當時可能因有服藥，在發燒篩檢站未被攔下。

該女子後來陸續出現關節痛、出疹，在21日晚間就醫，22日醫院通報疑是德國麻疹，但疾管署檢驗為陰性。進一步檢驗，今天確診麻疹。

莊人祥說，該女子已在22日離開台灣，當時她還未確診，雖有規勸她，希望她暫緩回國計畫，但導遊和女子都堅持要離台；只好要求女子必須全程戴口罩，減低傳染給他人風險。

不過，根據疾管署調查，這名越南女性在台灣旅遊的行蹤遍及北、中、南。在可傳染期18日下午從高雄國際機場入境，當天晚上到六合夜市；19日去高雄佛光山佛陀紀念館、嘉義縣番路鄉、嘉義縣中埔鄉、日月潭風景區、逢甲夜市，晚上入住台中市北區的飯店；20日上午到中正紀念堂、中午入住飯店之後未外出。

21日晚間就醫，22日下午到桃園國際機場，搭乘晚上7時起飛的班機回越南。

莊人祥說，目前已掌握個案接觸者最少215人，包括同團旅客、來回班機機上鄰近座位乘客及就醫時曾接觸的相關醫護人員、高雄和桃園機場人員等，未發現有疑似症狀者，將持續監測至6月12日。疾管署已同步透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National FocalPoint）通知越南。

不過，莊人祥表示，這此越南女子案例類似之前台灣染麻疹男子到日本沖繩旅遊的狀況，台男在沖繩景點遊玩，也造成相當疫情。這名越南女子也到不少景點，不排除可能會有再發的個案，但因台灣麻疹腮腺炎德國麻疹（MMR）疫苗接種率很高，民眾不用恐慌。

莊人祥說，如果民眾曾在此越南女子旅台期間有到過上述風景區、飯店，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

莊人祥也說，雖然越南女子在22日未確診前搭機離台，但有即刻進行補救措施，包含機場接觸人員列冊，並儘速在3天內接種MMR疫苗，降低可能的傳染風險。

麻疹為高傳染性疾病，容易藉由旅遊、探親、商務活動等國際交流傳播，疾管署再次呼籲，民眾前往麻疹流行地區前如對感染風險有疑慮，可考慮先至旅遊醫學門診諮詢是否需抽血檢測自己具保護力，再評估是否前往或延後行程。

疾管署提醒，民眾應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集場所可戴口罩加強防護。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。（編輯：黃于）1070524

以色列宣布將在約旦河西岸蓋...赴台漁工死亡案 印尼議員盼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan