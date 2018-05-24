染麻疹越南女來台玩 行蹤遍及北中南

該女子後來陸續出現關節痛、出疹，在21日晚間就醫，22日醫院通報疑是德國麻疹，但疾管署檢驗為陰性。進一步檢驗，今天確診麻疹。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午表示，一名30多歲越南籍女性5月16日出現發燒、喉嚨痛症狀，18日跟團來台旅遊，當時可能因有服藥，在發燒篩檢站未被攔下。

（中央社記者陳偉婷台北24日電）疾管署今天公布，一名30餘歲越南籍女性感染麻疹，在可傳染期來台旅遊，行蹤從南到北，去過六合夜市、佛光山、日月潭、逢甲夜市、中正紀念堂等，不排除會造成其他傳染。

莊人祥說，該女子已在22日離開台灣，當時她還未確診，雖有規勸她，希望她暫緩回國計畫，但導遊和女子都堅持要離台；只好要求女子必須全程戴口罩，減低傳染給他人風險。

不過，根據疾管署調查，這名越南女性在台灣旅遊的行蹤遍及北、中、南。在可傳染期18日下午從高雄國際機場入境，當天晚上到六合夜市；19日去高雄佛光山佛陀紀念館、嘉義縣番路鄉、嘉義縣中埔鄉、日月潭風景區、逢甲夜市，晚上入住台中市北區的飯店；20日上午到中正紀念堂、中午入住飯店之後未外出。

21日晚間就醫，22日下午到桃園國際機場，搭乘晚上7時起飛的班機回越南。

莊人祥說，目前已掌握個案接觸者最少215人，包括同團旅客、來回班機機上鄰近座位乘客及就醫時曾接觸的相關醫護人員、高雄和桃園機場人員等，未發現有疑似症狀者，將持續監測至6月12日。疾管署已同步透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National FocalPoint）通知越南。

不過，莊人祥表示，這此越南女子案例類似之前台灣染麻疹男子到日本沖繩旅遊的狀況，台男在沖繩景點遊玩，也造成相當疫情。這名越南女子也到不少景點，不排除可能會有再發的個案，但因台灣麻疹腮腺炎德國麻疹（MMR）疫苗接種率很高，民眾不用恐慌。

莊人祥說，如果民眾曾在此越南女子旅台期間有到過上述風景區、飯店，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

莊人祥也說，雖然越南女子在22日未確診前搭機離台，但有即刻進行補救措施，包含機場接觸人員列冊，並儘速在3天內接種MMR疫苗，降低可能的傳染風險。

麻疹為高傳染性疾病，容易藉由旅遊、探親、商務活動等國際交流傳播，疾管署再次呼籲，民眾前往麻疹流行地區前如對感染風險有疑慮，可考慮先至旅遊醫學門診諮詢是否需抽血檢測自己具保護力，再評估是否前往或延後行程。

疾管署提醒，民眾應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集場所可戴口罩加強防護。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。（編輯：黃于）1070524