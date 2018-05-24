足球／中華男足總教練赴中國惹議　足協發文澄清

一、Gary White於2017年1月份即擔任Nike公司之足球技術顧問。目前以Nike公司足球技術顧問身份應Nike邀約赴成都參與中國足協U-19國際邀請賽，參賽球隊有英格蘭、烏拉圭、匈牙利及中國之U-19代表隊，且已事先與本會報備。

二、本次參賽隊伍及其隊職員均為世界頂級菁英，Gary White教練利用本次參訪機會，與各國教練充分交流資訊、吸取最新訓練方式，對我國男子足球國家隊訓練大有幫助。

三、英格蘭青年隊於2017年世界舞台取得之輝煌成績，證明英格蘭青訓體系之完整，可作為我國青訓體系長遠發展之重要參考。

四、我國U-19男子足球代表隊將於今年赴印尼參加2018亞洲杯U-19錦標賽，此次參賽對於我國青訓體系意義非凡，Gary White教練之參訪亦可帶回重要資訊及情報，提供我國U-19男子足球代表隊備戰。

我國男子足球代表隊近期取得佳績，然而長遠之計仍需加強我國青訓系統，積極參與國際活動、吸取國際新知，為我國青訓系統發展之重要依據。本會全力鼓勵此類型之交流活動，亦將於今年選派國內優秀教練赴英格蘭學習最新教練資訊，以利我國青訓體系發展。Gary White總教練除了擔任我國成人男子足球隊總教練外，亦積極協助本會發展青訓體制，除參與本次國際邀請賽外，亦多次帶領國家隊教練團與我國青年代表隊進行技術交流。



▲中華隊總教練Gary White出現在中國足協U-19教練成員中引發議論。（圖／擷取自中國足協官網）