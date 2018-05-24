桃園「海螺館」經鑑定無抄襲　將發包續建

因為爆出抄襲英國東倫敦大學學生作品而喧騰一時的桃園永安「海螺館」設計案，最近傳出已經完成鑑定的作業，負責鑑定的桃園市建築師公會初步認定「海螺館」沒有抄襲的疑慮，市府新工處將會繼續發包續建。

桃園市新工處處長陳智仁表示，除了桃園市建築師公會之外，市府還邀集了相關法律以及建築領域的專家學者參與討論。在4月中旬經過2次的會議討論，公會成員也包括著作權、智慧財產權等方面法律專家之外，也有實務界的建築業者及學校專家學者組成的鑑定小組。

陳智仁說，判定並非抄襲的主因，我所得到的消息是，因為建築師設計是根據很清楚的脈絡邏輯發展出來的，依據海螺的造型在沙丘冒出來的曲線概念；空間結構設計也與環境相融合，組織的空間跟旁邊基地的關係，有自己一套的發展過程。這些因素公會都有把原來學生的作品做分析比對，發現這個案子的建築師他有一套自己很清楚的脈絡。至於形跟結構，那個曲面的型是很自然的型，也沒有辦法因為這樣子就說有抄襲的事情。未來正式鑑定報告出來了之後，市府有責任把他們關鍵的鑑定內容發布給新聞界讓民眾了解。

陳智仁說，海螺館疑似抄襲案爆發至今1個多月，英國東倫敦大學並未與市府接觸，也未發函。陳智仁還強調，若東倫敦大學提出告訴，最終的結果市府又敗訴確定的話，當然市府的立場還是會依照採購法，會終止與廠商的合約，以及進行後續追討賠償的作業，跟原來想法還是一致的。

陳智仁強調，我們還是必需要以公平的立場來看這件事情，鑑定的結果會依照專業的鑑定意見，當然法的部份，未來萬一走到法律，市府將依據建築師公會意見，繼續推動海螺文化園區案，預計6月1日前完成基本設計，今年底前招標發包施工。