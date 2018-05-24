NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

桃園「海螺館」經鑑定無抄襲　將發包續建

記者李春台／桃園報導2018/05/24 19:19
▲桃園市政府新工處代辦的「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」經過專業團隊鑑定之後，初步認為無抄襲疑慮，將繼續發包興建。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.05.24）
▲桃園市政府新工處代辦的「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」經過專業團隊鑑定之後，初步認為無抄襲疑慮，將繼續發包興建。（圖／桃園市政府新工處提供 , 2018.05.24）


▲英國東倫敦大學學生的作品。（圖／翻攝「mik3yon」IG, 2018.05.24）

因為爆出抄襲英國東倫敦大學學生作品而喧騰一時的桃園永安「海螺館」設計案，最近傳出已經完成鑑定的作業，負責鑑定的桃園市建築師公會初步認定「海螺館」沒有抄襲的疑慮，市府新工處將會繼續發包續建。

桃園市新工處處長陳智仁表示，除了桃園市建築師公會之外，市府還邀集了相關法律以及建築領域的專家學者參與討論。在4月中旬經過2次的會議討論，公會成員也包括著作權、智慧財產權等方面法律專家之外，也有實務界的建築業者及學校專家學者組成的鑑定小組。

陳智仁說，判定並非抄襲的主因，我所得到的消息是，因為建築師設計是根據很清楚的脈絡邏輯發展出來的，依據海螺的造型在沙丘冒出來的曲線概念；空間結構設計也與環境相融合，組織的空間跟旁邊基地的關係，有自己一套的發展過程。這些因素公會都有把原來學生的作品做分析比對，發現這個案子的建築師他有一套自己很清楚的脈絡。至於形跟結構，那個曲面的型是很自然的型，也沒有辦法因為這樣子就說有抄襲的事情。未來正式鑑定報告出來了之後，市府有責任把他們關鍵的鑑定內容發布給新聞界讓民眾了解。

陳智仁說，海螺館疑似抄襲案爆發至今1個多月，英國東倫敦大學並未與市府接觸，也未發函。陳智仁還強調，若東倫敦大學提出告訴，最終的結果市府又敗訴確定的話，當然市府的立場還是會依照採購法，會終止與廠商的合約，以及進行後續追討賠償的作業，跟原來想法還是一致的。

陳智仁強調，我們還是必需要以公平的立場來看這件事情，鑑定的結果會依照專業的鑑定意見，當然法的部份，未來萬一走到法律，市府將依據建築師公會意見，繼續推動海螺文化園區案，預計6月1日前完成基本設計，今年底前招標發包施工。

關鍵字海螺館抄襲風波桃園市政府新工處陳智仁桃園市建築師公會
千萬做草皮？竹市斥：僅花180萬農民職災保險自負額　桃市補助一半

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan