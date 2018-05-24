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〈新光金法說〉因應升息趨勢備千億銀彈 新壽投資聚焦

鉅亨網2018/05/24 18:42
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新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，新光金指出，新壽第 1 季國外股票部位從上一季占比重 1.8% 大幅增加至 4.9%，目前更已備妥上千億元，隨時因應升息做準備，將持續投入海外固定收益；整體來看，今年投資策略將聚焦於資產負債配合、配置多樣化、控制匯兌避險成本以及強化投資風控等 4 策略。

新光金表示，在投資策略上，將持續推動外幣保單銷售，以控管匯兌避險成本及提升經常性收益、並依負債組合和資本規劃，制定策略性資產配置；此外，會多樣化資產配置，包括股票、信用、外匯、商品、不動產等，透過海外投資分散風險及提高收益率。

觀察新壽資產配置，首季海外固定收益部位，較去年增加 3.4%，主要配置公司債及國際板債券。據新壽統計，今年第 1 季海外固定收益避險前平均息收報酬率達 4.71%，新錢投資報酬率較前一季提高約 10 bps。

而配合利率上升趨勢，新壽也逐步增持海外固定收益部位，截至今年第 1 季，海外固定收益投資金額近 1.5 兆元，資金主要布局北美投資等級公司債、新興市場美元計價公債及國際板債券。

此外，為了提升經常性收益，新壽也持續投入低波動高殖利率股票，預計今年全年國內外現金股利收入可年增 15 億元，達到 120 億元。

新光金指出，若能掌握今年升息的契機，妥善運上手上上億元現金部位，估計今年避險前經常性收益，將不會低於去年。

新壽目前手上也有 10 個建案在進行，將投入 118 億元於大台北地區興建新板傑仕堡、三重水漾傑仕堡等 4 棟健康銀髮出租住宅，預估完工後，增加 7 億元租金報酬。

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