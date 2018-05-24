〈新光金法說〉因應升息趨勢備千億銀彈 新壽投資聚焦

新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，新光金指出，新壽第 1 季國外股票部位從上一季占比重 1.8% 大幅增加至 4.9%，目前更已備妥上千億元，隨時因應升息做準備，將持續投入海外固定收益；整體來看，今年投資策略將聚焦於資產負債配合、配置多樣化、控制匯兌避險成本以及強化投資風控等 4 策略。

新光金表示，在投資策略上，將持續推動外幣保單銷售，以控管匯兌避險成本及提升經常性收益、並依負債組合和資本規劃，制定策略性資產配置；此外，會多樣化資產配置，包括股票、信用、外匯、商品、不動產等，透過海外投資分散風險及提高收益率。