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日產X-Trail大改款上市 拚月銷800台

中央社2018/05/24 18:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北24日電）由裕日車代理的日產(Nissan)旗下運動休旅車(SUV) X-Trail大改款今天上市，裕日車總經理李振成表示，樂觀預估月銷量可達800台，比目前銷量增6成。

裕日車今年第1季新車銷售量，包括日產及Infiniti僅9489台、年減16.4%，內部寄望X-Trail能振衰起敝，李振成預期，第2季新車掛牌數可達1.2萬台，全年4.3萬台目標不變。

裕日車表示，X-TRAIL以NISSAN INTELLIGENTMOBILITY「智行科技」整合多項情報安全，提升主動安全及被動安全配備，實踐NISSAN Safety Shield 360度全方位防護理念，操控駕馭更安全，外觀造型導入NISSAN全新世代V-Motion元素，內裝質感及車內靜肅性全面提升，創造舒適的旗艦奢華駕駛體驗。

裕日車指出，X-TRAIL搭載NISSAN INTELLIGENTMOBILITY「智行科技」，主動安全打造高規格守護，升級ICC智慧型定速控制、IEB防追撞緊急煞車、P-IEB行人防追撞緊急煞車、LDP車道偏離預防、EAPM油門誤踩緊急輔助及FCW前方碰撞預警。

另外，搭配3A全時主動防護科技、VDC、HSA斜坡輔助、BSW盲點警示、RCTA後方車側警示、AVM環景影像行車輔助、MOD移動物體偵測，以360度全方位偵測周遭，掌握所有行車可能發生危險。（編輯：鄭雪文）1070524

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