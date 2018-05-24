日產X-Trail大改款上市 拚月銷800台

（中央社記者田裕斌台北24日電）由裕日車代理的日產(Nissan)旗下運動休旅車(SUV) X-Trail大改款今天上市，裕日車總經理李振成表示，樂觀預估月銷量可達800台，比目前銷量增6成。

裕日車今年第1季新車銷售量，包括日產及Infiniti僅9489台、年減16.4%，內部寄望X-Trail能振衰起敝，李振成預期，第2季新車掛牌數可達1.2萬台，全年4.3萬台目標不變。

裕日車表示，X-TRAIL以NISSAN INTELLIGENTMOBILITY「智行科技」整合多項情報安全，提升主動安全及被動安全配備，實踐NISSAN Safety Shield 360度全方位防護理念，操控駕馭更安全，外觀造型導入NISSAN全新世代V-Motion元素，內裝質感及車內靜肅性全面提升，創造舒適的旗艦奢華駕駛體驗。