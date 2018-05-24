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民視再延長授權 凱擘：不斷訊是共識

中央社2018/05/24 18:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北24日電）民視日前延長臨時授權至5月25日，凱擘已取得延長授權，雙方有共識談妥前不會斷訊；業界認為，TBC已復播民視新聞台，加上與凱擘有默契，短期內民視不會再有斷訊危機。

民視授權爭議續燒，凱擘先前已取得民視至25日的臨時授權，市場仍舊關注凱擘是否會再度面臨兩難抉擇，因為不斷訊就是違反著作權法，斷訊則是違反國家通訊傳播委員會(NCC)行政命令恐遭罰。

凱擘今天對中央社記者表示，和民視對合約條件已越來越有共識, 目前已取得延長授權，也有共識談妥前不會發生斷訊事件，將以收視戶權益為優先。

但對於民視延長授權至何時，以及雙方目前對合約的共識為何，凱擘並未明確說明。

業界分析，民視新聞台、民視台灣台、民視第一台均在凱擘上架，凱擘又有109萬用戶，如果為了談判，不給臨時授權，民視被斷訊恐影響廣告收入，因此對給予延長授權採取積極態度。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等3家業者，與民視談不攏授權上架，爭議已延宕數個月。

TBC日前因未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，於3日晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台，在民視表明不追究TBC系統播出民視新聞台的著作權責任，以及NCC為了維護訂戶收視權益要求復播，TBC在14日恢復播放民視新聞台。（編輯：楊凱翔）1070524

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