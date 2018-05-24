民視再延長授權 凱擘：不斷訊是共識

（中央社記者江明晏台北24日電）民視日前延長臨時授權至5月25日，凱擘已取得延長授權，雙方有共識談妥前不會斷訊；業界認為，TBC已復播民視新聞台，加上與凱擘有默契，短期內民視不會再有斷訊危機。

民視授權爭議續燒，凱擘先前已取得民視至25日的臨時授權，市場仍舊關注凱擘是否會再度面臨兩難抉擇，因為不斷訊就是違反著作權法，斷訊則是違反國家通訊傳播委員會(NCC)行政命令恐遭罰。

凱擘今天對中央社記者表示，和民視對合約條件已越來越有共識, 目前已取得延長授權，也有共識談妥前不會發生斷訊事件，將以收視戶權益為優先。