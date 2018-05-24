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保本鎖高利保單卻賠錢 南山：有履約

中央社2018/05/24 18:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北24日電） 南山人壽爆出10年前銷售號稱保本、鎖高利的投資型保單卻讓保戶賠錢，南山人壽強調，商品皆有依約履行，金融監督管理委員會則強調，保險公司應善盡消費者保護義務，妥善處理糾紛。

蘋果日報報導，有保戶投訴10年前購買的「南山人壽登峰造極變額壽險」投資型保單，號稱「保證保本」、「最高鎖利」，如今保證保本商品卻賠錢。

南山人壽表示，依據「南山人壽登峰造極變額壽險」保單條款約定，所連結的結構型債券投資標的，到期時將保證期滿淨值為此投資標的投資期間的歷史最高淨值，皆有依約履行。

南山人壽強調，保險商品所收取的費用，於條款及相關文件皆有載明及揭露。

南山人壽指出，「南山人壽登峰造極變額壽險」結構型債券期滿前皆會寄發通知予保戶，若保戶未申請投資組合變更或投資標的轉換，南山人壽將依條款約定轉入貨幣型基金，但並不影響該結構型債券期滿淨值為此投資標的投資期間的歷史最高淨值的保證。

對於保險商品銷售爭議，金融監督管理委員會保險局副局長蔡麗玲表示，金管會的立場就是要求保險公司要善盡消費者保護義務，妥善處理投資糾紛，若公司無法妥適處理，金管會就會去了解銷售過程是否不當。

蔡麗玲強調，保險契約是保險公司與保戶簽訂的民事契約，保險公司一定要履行契約，至於這類結構型債券保險商品的契約內容以及銷售狀況，這部分因屬於個案，應該由公司自行說明。（編輯：林沂鋒）1070524

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