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中央社

赴台漁工死亡案 印尼議員盼查出真相

中央社2018/05/24 18:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達24日專電）屏東地檢署日前重啟調查高雄籍漁船福賜群號印尼漁工死亡案，印尼國會議員戴夫表示，台灣執法部門必須調查出真相，公諸於世。

2015年8月25日，印尼漁工蘇普利揚托（Supriyanto）的屍體被送到東港漁港，屏東地檢署於9月9日驗屍並偵辦案件，2個月後以死者因敗血症死亡，無他殺嫌疑行政簽結，監察委員王美玉在2016年重新調查這起案件。

屏東地檢署在2016年12月接到監院報告後重啟調查，日前傳喚與死者同船工作的印尼漁工來台作證。

印尼國會監督小組成員、國會議員戴夫（DaveLaksono），4月底曾來台考察移工生活及工作情形。他向中央社記者表示，印尼要尋求正義，蘇普利揚托案的真相必須公諸於世。

戴夫表示，印尼政府致力提升保護移工，這是責無旁貸的事。他呼籲台灣執法部門必須善盡職職，蘇普利揚托案未被揭露的事實中，如涉及犯罪情事，希望執法單位和法院勿枉勿縱。

戴夫說，印尼國會也會詢問仲介，外籍船員的雇主究竟有沒有負起責任。

他坦言，來台考察過程中，國會議員們發現有些印尼漁工缺乏好的薪資，但也有移工很滿意台灣的工作條件。

印尼勞動部海外勞工安置及保護局局長蘇維斯（Soes Hindarno）日前指出，受到蘇普利揚托案件的影響，印尼勞動部與海洋暨漁業部跨部門合作，將訂定海上合作相關法令，提升對赴海外工作印尼漁工的保護。（編輯：廖漢原）1070524

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