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移石頭遭誤解檢舉 優人神鼓公開致歉

中央社2018/05/24 18:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北24日電）優人神鼓整理金瓜石劇場，未申請簡易水土保持，將遭市府處罰。優人文化藝術基金會說，只是搬移石頭布置成天然舞台、座位區，對民眾誤解與忽略行政程序，表示道歉。

優人文化藝術基金會執行長王騰崇、市府農業局等人員今天重回優人神鼓「亙古本山劇場」，向媒體說明，優人神鼓從台北市木柵進駐新北市瑞芳金瓜石，盼劇場呈現靈魂人物劉若瑀與黃誌群的一生代表作，7月底演出「石破天驚」創作。

市府農業局山坡地保育科長金雷受訪表示，現場沒有提出水土保持計畫送核定擅自開挖，面積約2500平方公尺，將依照行為人違規程度與面積，處罰鍰並限期改善。

王騰崇今天接受中央社記者訪問表示，優人神鼓將在水湳洞、金瓜石和九份的「優人生態聚落」生根，推動「道藝合一」的承傳藝術志業。金瓜石本山山頂以往是金礦礦源堅硬地質岩層，當初進駐時已經是被炸成一層層的山谷。

亙古本山劇場遭民眾向新北市議員林裔綺檢舉，王騰崇今天澄清並未開挖山坡地，也沒有挖土鑿石壁，因下大雨山谷就淹水，早期被炸開後長期堆置的石頭，有安全疑慮，為演員安全才移置現場石頭做洩水排水道。

王騰崇表示，做砌石護坡時，以施工便道讓怪手可進到第2層，並沒有任何開挖行為。已依農業局與文化局兩次的會勘，恢復便道上的石頭，並加強平台植栽綠化，整理斜坡的上千顆石頭。

王騰崇說，基金會將接受市府農業局處分，會補申請水土保持工程的行政程序。他強調，絕對不會違法開挖山林，天然劇場本來就是一個平台，未來也不會以外來工法鋪設舞台，演員直接在石頭上演出。

優人神鼓將應邀前往中國北京，演出導演張藝謀執導的「對話‧寓言2047」，王騰崇與劇團在北京彩排，昨天深夜回到台灣，今天一早前往亙古本山劇場向媒體說明現況。

他說，未料移石頭要申請，因石頭移除後現出黃土，才讓民眾誤以為是開挖山林，對民眾的誤解以及忽略行政程序，公開道歉。歷經當頭棒喝事件，讓藝術家更體認除創作精神，更應紮實做好每一細節。（編輯：李錫璋）1070524

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