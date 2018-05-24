國民參審模擬法庭 花蓮地院登場

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）「國民參與刑事審判法」草案2017年11月公布後，花蓮地方法院今天舉辦國民參與刑事審判模擬法庭活動，選定「殺人未遂」案件為案例，希望透過民眾參與審判，瞭解法官審案的角度，增進人民對司法的瞭解及信賴。

花蓮地方法院院長劉嶽承指出，過去引發爭議的司法判決中，「與社會脫節」常為受到詬病的原因之一。因此司法院大力推動的國民參審制度，就是要讓來自各階層、各族群的國民，都有機會提供生活經驗及價值判斷，使法院的判決更貼近當地人民的法律情感。

這次模擬法庭選定「殺人未遂」案件為模擬案例，審判程序進行以司法院「國民參與刑事審判法」草案為操作範本，由不具法律背景的國民法官參與審判，希望能迅速集中爭點、將證據及待證事實連結，並避免預斷，情感偏誤，維護審判公正性。