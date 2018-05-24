NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

國民參審模擬法庭 花蓮地院登場

中央社2018/05/24 18:41
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）「國民參與刑事審判法」草案2017年11月公布後，花蓮地方法院今天舉辦國民參與刑事審判模擬法庭活動，選定「殺人未遂」案件為案例，希望透過民眾參與審判，瞭解法官審案的角度，增進人民對司法的瞭解及信賴。

花蓮地方法院院長劉嶽承指出，過去引發爭議的司法判決中，「與社會脫節」常為受到詬病的原因之一。因此司法院大力推動的國民參審制度，就是要讓來自各階層、各族群的國民，都有機會提供生活經驗及價值判斷，使法院的判決更貼近當地人民的法律情感。

這次模擬法庭選定「殺人未遂」案件為模擬案例，審判程序進行以司法院「國民參與刑事審判法」草案為操作範本，由不具法律背景的國民法官參與審判，希望能迅速集中爭點、將證據及待證事實連結，並避免預斷，情感偏誤，維護審判公正性。

花蓮地院國民法官候選名冊由花蓮縣政府推薦，另由地院主動向外招募組成。

模擬法庭由候選名單中，選出6名正選國民法官，2名備位國民法官，與地院3名法官共同組成合議庭，讓人民也可坐上審判台實際進行審判，由國民法官參審的審理程序完結後，進入評議。

職業法官及國民法官在評議時「票票等值」，評議時只要有6票以上認為被告有罪，且其中至少一票是職業法官投的，那麼被告就會被判有罪，刑期則由全體法官過半數意見決定。

被選為正選國民法官的游景文，今年73歲是自耕農，常看電視、報紙關心時事。他希望將來「國民參與刑事審判法」實施後，讓審判更公平。（編輯：劉政權）1070524

用新台幣讓玉荷包下架 總統...移石頭遭誤解檢舉 優人神鼓...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan