影／回鄉回顧展　以「彩轉」作為主題

莊連東教授，彰化市溪湖鎮人，國立臺灣師範大學美術學系專任教授，目前是國立臺灣師範大學美術系17屆歷任系主任中最年輕的教授。其父親是拿鋤頭種田的農夫，莊老師自小喜歡畫畫，高中就讀臺中師專美勞組，從此奠定創作基礎，鍾情水墨創作，善用零碎時間及擅長培養獨具慧眼之創作眼光，指導學生獲獎掄元無數。

文化部所屬國立彰化生活美學館於24日至6月17日，於該館第一、二展覽室舉辦「彩轉-2018莊連東創作展」，展出彩墨作品60幅，最有看頭是以9張4ｘ9尺大全開宣紙拼接裱褙而成，特別邀請民眾細細體察台灣彩墨藝術之真善美。



▲彰化生活美學館舉辦「彩轉-2018莊連東創作展」，莊連東教授邀請你細細體察台灣彩墨藝術之真善美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

2010以《穿透．游移──時間感應中圖像與空間對話的水墨創作思考》，獲得臺師大首屆美術創作理論博士，深具劃時代意義；在斷裂式遷徙的生命情境中，追求跨域求新精神，因強烈感受到文化差異對藝術觀的衝擊與影響，使用當代水墨的描繪性技法，既保留東方的筆墨趣味，又創造生活中感受的新意象。



▲彰化生活美學館舉辦「彩轉-2018莊連東創作展」，莊連東教授邀請你細細體察台灣彩墨藝術之真善美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

對於色彩在水墨表現運用上，此源自於師承影響及身處亞熱帶色彩鮮明臺灣環境長期覺察，不論是對西方藝術的廣泛涉獵，從探討水墨創作之初，無論是試圖以彩顯墨，或墨彩相融，求取色彩在「隨類賦彩」的水墨表現意義。



▲彰化生活美學館舉辦「彩轉-2018莊連東創作展」，莊連東教授邀請你細細體察台灣彩墨藝術之真善美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

還是彰顯色彩的視覺強度，以提昇畫面的整體氣勢，甚至是讓色彩成為畫面主體的存在，他對於色彩表現的可能性開發始終是老師樂於嘗試進行探索的元素，不但是使命，更是熱衷投入。從創作歷程作階段性而言，2013年從美國伊利諾大學香檳分校（UIUC)訪學ㄧ年回來之後，老師對於色彩在水墨畫面上的表現，有了更自主的釋放空間和大膽揮灑的作為。



▲彰化生活美學館舉辦「彩轉-2018莊連東創作展」，莊連東教授邀請你細細體察台灣彩墨藝術之真善美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

本次回鄉回顧展，以「彩轉」作為主題，是旅居美國伊利諾大學回國後六年的總結性展示，以三個系列作品呈現，分別是荷花系列、山水系列及蜥蜴與佛系列，體現用彩主體觀點的部分作品作為脈絡進行梳理與對照，作品呈現對色彩的詮釋，將色彩當作一個很主體的意象在畫，鮮明度和飽合性表述了色彩的獨立自主，而更多面向的探討與敘說，更不斷擴延色彩的想像和抽象意識。