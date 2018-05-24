新蘿蔔搶仲夏好價商機 新秈稻省倉儲費

（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會今天發表耐熱蘿蔔新品種「台中2號」，夏天產出品質也好，可望進軍好價格的夏季市場，不讓進口蘿蔔獨享；另有新品種「水稻台中秈197號」，更方便用來加工，省倉儲費。

農委會台中區農業改良場召開「耐熱白蘿蔔與優質在來米的完美結合~蘿蔔台中2號及水稻台中秈197號新品種發表」記者會。

台中區農改場場長林學詩今天端出同仁運用以上兩個新品種製成的蘿蔔糕、碗粿、米粉絲等傳統美食，宣布新品種研發成果。

培育新品種蘿蔔「台中2號」的台中區農改場副研究員陳葦玲說，台灣蘿蔔主產地在彰化、台南、高雄等地，通常是10月到隔年2月秋冬裡耕作，其他季節生產的品質會較不好；而這個費時10年培育，已取得品種權的新品種蘿蔔則全年都可栽種，耐熱性佳，可望搶進夏天價格漂亮的市場商機。