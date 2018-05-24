內政部鼓勵婚育 第三胎起住宅補貼每名加3分

內政部發布新聞稿指出，民國96年度起針對租屋、購屋和修繕等提供住宅補貼，因政府資源有限，定有計畫戶數，採評點制度。補貼內容包含對無力購置住宅的家庭，提供租金補貼；對無自有住宅或2年內新購住宅者，給予自購住宅貸款利息補貼；對僅擁有一戶老舊住宅的家庭，提供修繕住宅貸款利息補貼。

內政部今天部務會報通過「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」部分條文及第23條附表3、附表4修正草案，及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」部分條文及第10條附表修正草案。

（中央社記者劉麗榮台北24日電）因應少子化問題，鼓勵婚育，內政部今天通過自購住宅租金補貼辦法，新婚及懷孕者將增加評點提高補貼機會，新增懷孕第三胎起，每名加計3分，今年暑假開始受理。

為鼓勵生育，減輕育兒負擔，內政部說，新婚或懷胎今年起增加評點以提高補貼機會，胎兒將可計入家庭成員數，除育有未成年子女，每名加計2分外，育有3名未成年子女以上家庭（含胎兒數），第3人起，每增加一人（胎）加計3分。

內政部舉例，例如已育有一名子女且懷有雙胞胎者，子女數合計3人，共可加計7分；同時也針對申請日前2年內，新婚家庭加計2分。

此外，無自有住宅規定部分，現行規定對於民眾持有經政府已公告須拆遷的住宅，若未取得拆除執照，不得視為無自有住宅。為方便民眾另覓他處居住時能申請住宅補貼，增訂家庭成員持有經政府拆遷住宅公告，即視為無自有住宅。

對於部分申請戶因繼承或其他原因持有共有住宅，且持分小於40平方公尺（約12坪），因生活因素戶籍無法異動至他處，而設籍於共有住宅，依現行規定，會因設籍被退件。

內政部指出，這次修正考量申請戶確實有住宅補貼需求且皆為中低所得家庭，將刪除規定中的「且戶籍未設於該處」的文字，修正後此類申請者無論是否將戶籍設於共有住宅，皆視為無自有住宅。

保障受家暴及性侵受害者權益方面，內政部也放寬文件補正期限，受家庭暴力或性侵害受害者及其子女身分提出申請者，得於受理期間屆滿兩個月內補正應附文件；必要時，得延長兩個月。

內政部指出，兩項住宅補貼辦法修正草案將依法制作業程序發布施行，並於今年7至8月辦理住宅補貼時適用，今年受理核定後，明年起開始獲得補貼。（編輯：蘇志宗）1070524