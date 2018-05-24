NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
鉅亨網

〈南亞科股東會〉今年標準型瞄準伺服器市場 下半年推

鉅亨網2018/05/24 19:05
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (24) 日召開股東常會，南亞科總經理李培瑛指出，今年目標維持特殊型產品比重，標準型將著眼伺服器應用市場，去年完成首顆 8Gb DDR4 客戶驗證並量產出貨，下半年也將逐步推出低功率 DDR4，盼能在年底前小幅交貨，未來特殊型市場也將朝此方向佈局。

以產品組合來看，李培瑛表示，目前特殊型產品比重約達 7 成，包括消費型、網通、工規、車規與安防應用等產品，低功率的手機應用產品維持 15 至 20%，包括 PC 與伺服器應用等標準型產品超過 10%。

李培瑛指出，特殊型產品價格相對穩定，目前目標是要維持相當比重，並針對市場需求與價格做小幅調整，而標準型產品目前主要著眼伺服器應用市場，待伺服器需求量夠大後，就會稍微與 PC 與筆電應用做區隔，但不會全然放棄 PC 與筆電，會將其作為營運緩衝，盼能維持佔比 10%。

南亞科去年底完成首顆 8Gb DDR4 客戶驗證並量產出貨，李培瑛表示，目前消費型客戶大多維持在 DDR3，還沒轉至 DDR4，因此未來南亞科在 DDR3 產品方面的支持，會比其他三大廠來得久，但 DDR4 將會是引領市場的產品。

李培瑛進一步表示，目前南亞科也在開發另一顆 8Gb DDR4 產品，以提供特定客戶在伺服器中驗證，這 2 顆 8Gb DDR4 的推出，也使南亞科逐步跨入伺服器市場，此外，下半年也將逐步推出低功率 DDR4，盼能在年底前小幅交貨，未來特殊型市場也朝此方向佈局。

李培瑛指出，目前 8Gb DDR4 價格較 DDR3 高出 2 至 3 成，DDR3 價格較低但較穩定，DDR4 波動率相對較高，從目前價格走勢來看，DDR3 價格平穩微漲，DDR4 則是持平稍微下彎，他預期，兩者未來價差逐步縮小是正常現象。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南亞科李培瑛伺服器pc筆電記憶體dram股東會驗證ddr4ddr3價格headline
〈川普打進口車〉台車廠不受...三大法人小買1億元 外資連...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan