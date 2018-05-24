獲准出國希望渺茫 劉霞與中國異議空間皆黯然

劉霞想出走中國並非新聞。遭「涉嫌顛覆國家政權罪」重判11年的劉曉波去年6月因肝癌保外就醫期間，就表達盼在劉霞的陪伴下出國治療。

4連任的梅克爾（Angela Merkel）24日風光訪問北京，這是她擔任總理以來的第11次中國行。就在她踏上中國國門前，已故諾貝爾和平獎得主、異議人士劉曉波的遺孀劉霞才在北京某個角落、透過越洋電話向遠方友人哭訴想要離開中國的願望。

（中央社記者周慧盈特稿）德國總理梅克爾訪問中國前夕，許多人寄希望於這位西方領導人，盼藉由她的發聲，北京能點頭讓劉霞出國。但種種跡象卻顯示機會渺茫。劉霞的黯然，也正是當前中國異議空間的現況。

劉曉波當時豈能不知自己的健康情況，他是要用最後氣力護衛愛妻離開監視她、軟禁她、隔絕她、讓她退無可退的中國。

但心願未了，劉曉波即撒手而逝。永遠失去愛人的劉霞境遇未見改善，旅居德國的大陸作家廖亦武5月初曾公布一段與劉霞交談的電話錄音，處於令人窒息軟禁中的劉霞用嘶啞的聲音宣洩著絕望，泣訴著「死比活容易」的想法。

劉曉波去年就醫期間，德國展現出相對積極的態度，表示願伸出援手。外界因此對梅克爾這次的中國行寄予厚望，80歲的前德國筆會會長韋斯納（HerbertWiesner）5日在柏林「文學之家」發起連署，呼籲梅克爾盡全力從北京當局手中救出身心都極度脆弱的劉霞。

只是眾人的期待恐怕又要落空。柏林墨卡托中國研究中心（Merics）學者古思亭（Kristin Shi-Kupfer）在梅克爾出訪前表示，沒有任何跡象顯示，北京會在梅克爾訪問時對劉霞網開一面。

中國外交部日前面對劉霞的問題即強硬回應說，「劉霞是中國公民，中國政府根據法律處理包括劉霞出入境在內的各項事宜」，並指沒有觸犯法律的劉霞在北京期間的人身自由是「中國司法範圍內的事」。

古思亭分析，北京決定繼續軟禁劉霞，是因為擔心外界知道劉曉波遭囚禁的真相。中國官員目前仍稱劉霞出國屬於「司法主權範圍」事務，可見官方的強硬立場絲毫未動搖。

這位智庫學指出，從劉霞事件的發展可以推論，「中國在人權問題上不會再回應國際的壓力。」

在逐日強大的國力支撐下，中國近年確實已經漸漸忽略來自國際社會對中國人權問題的關切，最近的例子是遭官方關押、3年多來情況不明的律師王全璋。

另一方面，中共總書記、國家主席習近平掌權後，大陸的異議空間在中國國內外批評聲浪下依然日漸萎縮，維權律師抓的抓、關的關，曾經各領風騷的網上「大V」也「識相」或被動地閉嘴了。

幾乎只剩下一種聲音的中國，無人可為劉霞仗義執言；而國際社會的呼籲，北京又是置若罔聞。在劉曉波去世即將屆滿週年之際，劉霞作為中國公民基本的出國權利何時能實現，依舊是沒有解答的問號。（編輯：邱國強）1070524