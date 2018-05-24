竹市聯合藝文季 不限才藝讓學生秀自我

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）為讓學生展現多元才藝，新竹市家長會長協會結合新竹市各校，將於6月2、3日舉辦「2018巨城聯合藝文季」，提供不限才藝表演的舞台，讓學生可以自由組團登台，秀出自我。

「2018巨城聯合藝文季」今天於新竹市政府大廳舉辦活動記者會，新竹市家長會長協會理事長張文興表示，協會籌辦藝文季活動已邁入第4年，希望提供孩子們一個展現多元才藝的舞台，即使不會唱歌、跳舞，不會樂器演奏的孩子也可以上台表演，盡情綻放自我、發光發熱。

張文興指出，活動在第一年舉辦時只有8校參與，去年已增加到20校，今年將有更多學校加入這個活動，學生除了面對課業競爭努力學習下，也能兼顧興趣專長、陶冶身心，豐富內涵。