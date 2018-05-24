男子闖診所持刀砍人 牙醫師遭割頸不治

（中央社記者趙麗妍台中24日電）33歲賴姓男子今天持刀闖入台中一家牙醫診所，疑要找擔任助理的妹妹借錢，因找不到人，竟持刀砍人，牙醫師因頸動脈遭割斷，搶救不治，另名護理師搶救中，警方噴灑辣椒水將賴男制伏。

台中市第三警分局今天下午接獲民眾報案，南區建成路一家牙醫診所，有男子持刀闖入傷人，警方到場時，賴男已持刀攻擊牙醫診所內的人，1名牙醫師及2名護理師遭砍傷，緊急送醫。

正義派出所長張竣詒指出，員警到場後，先是口頭告誡賴男，要求他放下手中刀子，情緒不穩的賴男仍持刀揮舞，警方朝著他的臉噴灑辣椒水，將他制伏後帶回警局偵訊。