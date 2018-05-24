今日暖新聞》影／您消費‧我回饋　您買蔬果、我做公益

▲國聯社寶島好農蔬果易購平台辦理新鮮蔬果直送宅配到府活動，凡於平台消費台灣國產蔬果，國聯社將所得10%捐贈給社福單位，幫助更多弱勢的朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

「您買蔬果、我做公益」！，炎熱的夏天，蔬菜水果快速成長，造成大量生產，供過於求，導致價格直直落，為搶救農民，兼作社會公益，中華民國果菜合作社聯合社即日起凡購買蔬菜水果，國聯社將所得10%捐贈給社福單位，直接回饋社會，間接幫助農民拓展行銷通路。

中華民國果菜合作社聯合社理事主席謝永璋指出，國聯社兩年前設立國聯社寶島好農蔬果易購平台，得政府及各級機關輔導及協助，業績穩定成長，此次辦理新鮮蔬果直送宅配到府活動，配合嘉里大榮物流冷鏈配送，透過此次活動將所得收入之10%捐贈給社福單位，呼籲民眾一起來響應這項公益動。



▲國聯社寶島好農蔬果易購平台辦理新鮮蔬果直送宅配到府活動，凡於平台消費台灣國產蔬果，國聯社將所得10%捐贈給社福單位，幫助更多弱勢的朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

24日國聯社在溪州鄉天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心舉辦宣導會，彰化縣政府農業處處長黃碧海特地前來關心，他表示南彰地區的農產品產量豐富，國聯社結合公益活動辦理展售會，除了幫忙政府宣傳推廣友善農產品供應外，也幫忙農民紓解產量過剩壓力，同時照顧到華山基金會及聖智中心弱勢團體，共創三贏值得鼓勵。



▲國聯社寶島好農蔬果易購平台辦理新鮮蔬果直送宅配到府活動，凡於平台消費台灣國產蔬果，國聯社將所得10%捐贈給社福單位，幫助更多弱勢的朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

國聯社總經理林小萍說，用消費行動力翻轉台灣農業，您買蔬果，我做公益活動，採每月月結方式，凡於平台消費台灣國產蔬果，國聯社將捐贈每次消費之10%所得分別捐給華山基金會及聖智啟智中心，直接回饋社會，間接幫助農民拓展行銷通路。



▲國聯社寶島好農蔬果易購平台辦理新鮮蔬果直送宅配到府活動，凡於平台消費台灣國產蔬果，國聯社將所得10%捐贈給社福單位，幫助更多弱勢的朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

24日的宣傳會在地的好鄰居明道大學，配合國聯社公益行銷活動，也出動幾位餐旅系師生，利用在地食材香蕉，現烤出香噴噴的香蕉鬆餅讓聖智中心學童品嘗，嘉里大榮物流公司也和國聯社簽署超優惠的宅配服務；謝永璋主席說，民眾消費的金額可能都不高，卻可以化小愛為大愛，幫助更多弱勢的朋友。